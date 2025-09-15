Catalunya abrirá tres nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania

El Govern abrirá tres nuevas delegaciones de la Generalitat en China, Canadá y Jordania. Así lo ha confirmado la conselleria de Unió Europea i Acció Exterior tras una reunión que ha mantenido Jaume Duch con el grupo parlamentario de ERC. Socialistas y republicanos acordaron para la investidura de Salvador Illa la consolidación y ampliación de la red de delegaciones, que pasaran de 21 a 24 cuando estas tres sean inauguradas, por lo que ambas partes consideran que se da un paso más en el cumplimiento de los compromisos sellados.

De hecho, el president de la Generalitat ya anunció en julio, durante su viaje a China, la intención de abrir en este país una sede de la Generalitat antes de finales de año para fortalecer la relación bilateral con el país asiático tras la guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump. En cuanto a la de Canadá, los republicanos destacan que habrá un responsable que se hará cargo de las relaciones con Quebec. La tercera delegación, la de la Mediterránea Oriental, se ubicará en Jordania justo en un momento en que tanto Illa como Sánchez han denunciado el genocidio en Gaza y defendido acciones para presionar a Israel para que cese las hostilidades.

El Govern argumenta que la ampliación de su red diplomática se hace priorizando zonas del mundo con un "alto interés estratégico" para Catalunya y con el objetivo de "fortalecer la representatividad y la proyección económica" de Catalunya en el mundo. También enmarca las nuevas sedes dentro del plan para consolidar y profesionalizar las delegaciones catalanas en el exterior que aprobó el pasado mes de julio.

Reformulación de la política exterior

El despliegue de lo acordado con ERC confirma la reformulación que ha hecho Illa de su política exterior desde que se convirtió en president hace un año. Antes, como líder de la oposición, había criticado la apertura de algunas de las delegaciones, que consideraba una suerte de altavoz del independentismo de los gobiernos de ERC y de Junts. Pero para su investidura los republicanos reclamaron que mantuviera la conselleria de Acció Exterior y que se comprometiera no solo a mantener las sedes ya abiertas, sino a ampliarlas.

No obstante, el Govern de Illa quiere poner su sello a la gestión de las embajadas, que ve ahora como una oportunidad para que Catalunya cultive relaciones que sirvan para atraer nuevas inversiones y avanzar en su objetivo de recuperar el liderazgo económico en España. Eso sí, su análisis es que hay que poner orden en esa red exterior. Detecta que hay tres necesidades prioritarias en las delegaciones teniendo en cuenta que cada una de ellas tienen un nivel de actividad y de recursos distintos: velar por una mayor coherencia jurídica y presupuestaria, mejorar la coordinación institucional y conseguir una gestión más harmonizada de los recursos humanos. Su plan tiene como objetivo establecer un nuevo marco de gestión de las delegaciones basado en la uniformización y profesionalización de su funcionamiento, principios que consideran imprescindible para que estos organismos respondan "de manera efectiva" a las prioridades de la acción exterior del Govern y sean capaces de "dar respuesta a los retos globales".

De hecho, el president aprovecha cada viaje fuera de Catalunya para visitar en persona las delegaciones. Sin ir más lejos, el pasado viernes estuvo en la de París con motivo de la celebración de la Diada y previsiblemente aprovechará los desplazamientos a Londres y Roma en las próximas semanas para mantener una cita en sus correspondientes sedes.