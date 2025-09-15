Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protestas en la Vuelta

Una de la acusaciones en las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez le denuncia en el Supremo por su apoyo a la protestas en la Vuelta

Manos Limpias ve incitación al odio en las manifestaciones de Sánchez por "dar alas, respaldo y aval" para actuar violentamente

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
La presentación de acciones penales por lo ocurrido este viernes en la etapa final de la Vuelta no se ha hecho esperar. Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en causas que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno --como las que mantienen imputados por corrupción a su hermano y a su esposa, Begoña Gómez-, ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por considerar que sus manifestaciones este domingo en apoyo a las protestas pro palestinas en la Vuelta ciclista a España constituyen delitos de incitación al odio y a la violencia.

Consideran que el presidente del Ejecutivo dio "alas, respaldo y aval" a los manifestantes para "actuar violentamente". Agregan en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que acuden directamente al alto tribunal y no denuncian lo ocurrido ante el Fiscal General del Estado, "dada su dependencia respecto al denunciado y su situación de imputado, ya en juicio oral, su actuación sería lisa y llanamente el rechazo de la denuncia, no promoviendo su persecución".

