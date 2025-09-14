¿Podría volver la mili obligatoria?

Especialmente dado a las frases solemnes, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, pronunció el 9 de marzo de 2001 en el Congreso una de sus míticas sentencias para la historia: “Señoras, señores, se acabó la mili”. Dos meses y medio más tarde, el 26 de mayo, coincidiendo con la celebración del día de las Fuerzas Armadas, el joven asturiano de 18 años José Luis Betolaza González se convertía en el último soldado de reemplazo en jurar bandera, en el destacamento militar de Viator (Almería), y esa nochevieja quedaba suspendido definitivamente el servicio militar obligatorio. España llevaba casi dos décadas felizmente integrada en la OTAN, Europa había digerido sin mayores problemas la caída del bloque soviético y en el horizonte no se atisbaban grandes tensiones que hicieran pensar en enfrentamientos militares de calado.

Pocos sospechaban entonces que un cuarto de siglo más tarde volveríamos a ver combates fronterizos entre países europeos como los que se libran hoy en Ucrania, y que Estados Unidos, nuestro gran aliado, iba a obligar a los estados miembros de la Alianza Atlántica a disparar sus presupuestos militares, incluyendo también el volumen de sus tropas. El panorama geopolítico de 2025 es infinitamente más tenso e incierto que el que vio morir a la mili en España y en este contexto son varios los países de la OTAN que han decidido, aparte de aumentar su gasto en defensa, recuperar el servicio militar de la población civil con fórmulas diversas y variadas.

El último ha sido Alemania, cuyo gobierno ha anunciado en agosto su intención de reinstaurar la mili tras haberla dejado en suspenso en 2011 –de momento, será de seis meses y voluntaria, aunque sin cerrarse a declararla obligatoria si no se cumplen los contingentes de aspirantes previstos-, pero antes lo hicieron otros países de su entorno. Como Suecia, que después de haberla abolido en 2010 la recuperó en 2017 de forma universal para hombres y mujeres. O Dinamarca, que la ha reactivado este pasado verano. O Lituania, donde los varones de entre 19 y 26 años están obligados a pasar por el ejército desde 2015. O Letonia, donde llevan un año haciendo reclutamientos forzosos y obligatorios.

La mili ha vuelto a Europa, o a buena parte de ella, y donde no ha regresado ha agitado el debate de su conveniencia y viabilidad. Por su situación geográfica, alejada del principal foco actual de tensión bélica del continente, España ha permanecido hasta ahora al margen de esa discusión, pero la volatilidad con que se suceden últimamente los acontecimientos invita a plantear esa posibilidad, teniendo en cuenta, además, que el país cuenta con uno de los ejércitos más pequeños de nuestro entorno.

Si en los países de la Unión Europea hay de media 3,6 soldados por cada 1.000 habitantes, en España apenas llegamos a 2,4. Nuestras Fuerzas Armadas, formadas por 116.000 unidades en activo en los tres Ejércitos (Tierra, Armada y Aire y Espacio), se quedan cortas frente a las 170.00 que componen las de Italia, las 183.000 de Alemania o los 200.000 soldados que componen el ejército francés. ¿La reinstauración del servicio militar obligatorio podría servir para suplir esas carencias de personal y situar a España en estándares europeos?

Nuevos soldados

El déficit de capital humano del que adolece el Ejército español es una realidad que ni el ministerio de Defensa ni el estamento militar niegan. De hecho, el Gobierno se comprometió la pasada primavera con la OTAN a elevar un 11% su tropa en los próximos diez años, lo que supondrá incorporar a 14.000 nuevos soldados sin necesidad de retocar la ley de la carrera militar vigente, de 2007, que cifra el número máximo de militares en activo en 130.000.

Sin disimulos, el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro Esteban López Calderón, declaró el pasado mes de julio en un desayuno informativo: “Las Fuerzas Armadas requieren de cantidad, de masa. El personal es hoy claramente insuficiente para hacer frente a los retos futuros. Requieren de una cantidad de personal militar y civil superior a la actual para poder actuar con eficacia”.

Sin embargo, estas peticiones y promesas de más soldadesca no se han visto hasta ahora acompañadas de alusiones a la vuelta de los batallones de reemplazo, generosos en número de unidades, que podría ofrecer un hipotético servicio militar obligatorio y universal restituido. “No se solicitan porque los ejércitos de hoy saben que su eficacia no depende de tener grandes masas humanas, sino de contar con profesionales de alta cualificación adiestrados en sofisticados medios técnicos, y eso no lo aporta una mili de unos pocos meses a jóvenes sin formación previa”, explica el ex militar Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y experto en defensa.

La guerra de Ucrania está dejando muchas lecciones en términos castrenses y una de ellas es que la tecnología está supliendo a menudo a los humanos en los campos de combate. “En la segunda guerra mundial, en una gran batalla podían morir decenas de miles de soldados; hoy muere una veintena. Ahora no vemos uniformes en trincheras; vemos drones, robots killers, armas inteligentes…”, distingue Núñez Villaverde.

ZAR 03:ESP:25/06/97:ZARAGOZA,ESPAÑA >MANIOBRAS CIERZO 97: Una pieza artillera se prepara para efectuar un disparo dentro de las operaciones que se estan realizando en las maniobras militares CIERZO 97. >> / EFE/JAVIER BELVER

Aparte de su escasa eficacia en términos operativos, la restitución de la mili genera dudas en el aspecto económico. “Atender y formar cada año a decenas de miles de reclutas implicaría disparar el presupuesto de defensa para algo con muy poco valor añadido, sería un auténtico dispendio”, advierte el experto en asuntos militares Yago Rodríguez, quien, en cambio, sí ve con buenos ojos la mili voluntaria que se ha planteado en Alemania.

“Puede ser útil para ampliar la base humana de su ejército en caso de emergencia, y el hecho de ser voluntario añade motivación. La solución no es volver a la vieja mili, sino crear un buen cupo de reservistas civiles con formación militar que puedan colaborar con el Ejército en misiones puntuales, y por desgracia hay pocos”, apunta el director del canal de Youtube 'Cosas Militares'.

Las Fuerzas Armadas requieren de cantidad, de masa. El personal es hoy claramente insuficiente para hacer frente a los retos futuros Almirante Teodoro Esteban López Calderón — Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)

María José Penzol es una de ellos. Médica psiquiatra en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, el año pasado se enteró de la existencia de la figura de los reservistas voluntarios –actualmente hay unos 3.000- y presentó su solicitud. Le movía su afición al mar, pero se declara encantada con el entrenamiento que hizo la pasada primavera en el Centro de Formación de Tropa del Ejército de Tierra de San Fernando (Cádiz), una suerte de 'mili exprés' de dos semanas que incluyó manejo de armas, instrucciones de combate, clases teóricas e incluso jura de bandera.

En casa guarda su traje de “oficial alférez médica reservista voluntaria” como oro en paño. “Ahora seré militar cuando me enrole en alguna misión, y el resto del tiempo seguiré con mi vida de civil, pero me satisface poder aportar mi experiencia al Ejército, una institución con la que me siento muy identificada”, confiesa. “Más que reclutas desmotivados de reemplazo, las Fuerzas Armadas necesitan civiles con vocación de colaborar, tengan más o menos formación profesional”, apunta un militar de alta graduación que prefiere no desvelar su identidad por estar aún en la reserva.

La médica María José Pezol, jurando bandera como reservista voluntaria / .

Rechazo social

En la indolencia con que desde España se contempla la restauración de la mili que están llevando a cabo numerosos países europeos, influye también el dudoso recuerdo que esta dejó en amplios sectores de la población antes de ser suspendida. En sus últimos años de existencia, el servicio militar obligatorio se granjeó un importante rechazo social, reconocido por el propio estamento castrense. “Una parte del odio visceral que todavía sufrimos los militares, teñido muchas veces de desprecio, tuvo como una de sus principales causas que la existencia del servicio militar parecía una cosa de los militares. Esos momentos de impopularidad lo hacían insostenible”, confiesa Fernando Alejandre, JEMAD entre 2017 y 2020, en su libro ‘Rey servido, patria honrada’.

En los barracones, el sentimiento de pérdida de tiempo era generalizado entre los mozos llamados a filas. “La mili era un parón en tu vida. Salvo la experiencia positiva de convivir con jóvenes de lugares distintos del país, no aportaba nada, ni allí aprendías nada. Cuando entrabas en el cuartel, el lema era: hay que escaquearse”, cuenta Melquíades Prieto, autor del libro ‘Yo hice la mili’, donde reúne diversas experiencias de civiles cumpliendo el servicio militar, entre ellas la suya propia.

En 2002, un año después de la suspensión de la mili, un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reveló que ocho de cada diez españoles se declaraban partidarios de tener un ejército estrictamente profesional, sin presencia de reclutas de reemplazo. En los últimos años, el CIS no ha vuelto a preguntar por la mili, pero esta primavera varias agencias privadas han realizado sondeos de opinión relacionados con el aumento de gasto militar impuesto por la OTAN.

El más relevante, por su escala continental, es uno elaborado por la firma YouGov, que apunta hacia una reconciliación de los de los españoles con el servicio militar: cuatro de cada diez encuestados verían hoy con buenos ojos la restauración de la mili. Sin embargo, este mismo estudio también aporta otro dato revelador: los españoles seguimos siendo los europeos menos partidarios de obligar a los jóvenes a adiestrarse en el manejo de las armas. A expensas del devenir de la geopolítica mundial, en España a la mili, al menos de momento, no se la desea ni se la espera.