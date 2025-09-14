Pedro Sánchez expresa su "orgullo" por las protestas propalestinas en la Vuelta a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este domingo que las protestas propalestinas que han marcado la Vuelta ciclista a España le llenan de "orgullo". Lo ha dicho en el último día de la competición mientras se esperan grandes manifestaciones para la etapa final de la carrera en Madrid.

Las protestas, dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech por la guerra en Gaza, interrumpieron varias etapas de una de las grandes vueltas ciclistas y llegaron a poner en duda que la carrera de 21 días pudiera completarse. Los activistas propalestinos obligaron a acortar algunas etapas y llegaron a provocar una caída al irrumpir en el recorrido, lo que provocó acusaciones de poner en peligro la seguridad de los ciclistas y dañar la imagen de España.

En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Sánchez ha expresado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también su "admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina". "España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha declarado en un mitin del partido socialista en Málaga.

Varios miembros del Gobierno han apoyado públicamente las protestas en un país donde las simpatías a la causa palestina son fuertes. Los manifestantes rompieron el cordón de seguridad reforzado e intentaron bloquear la carretera durante la penúltima etapa en la sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid, el sábado, lo que obligó a los ciclistas a desviarse para evitarlos.

En cambio, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra la "imagen tan bochornosa" que han dado los manifestantes. "En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo", ha escrito en la red social X. Las autoridades han reforzado la seguridad para la etapa final del domingo en Madrid, que se ha acortado ligeramente y contará con 1.100 agentes de policía adicionales desplegados en la capital española.

Apoyo de Sumar

Quien también ha expresado su apoyo a las protestas propalestinas ha sido Sumar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aplaudido el papel de los manifestantes: "La sociedad española no quiere que los eventos deportivos y culturales sirvan para blanquear el genocidio". Además, ha defendido el veto a que Israel participe en el próximo festival de Eurovisión y, si finalmente participa, ha opinado que España debería borrarse de la cita. Ya hay países que han anunciado que así lo harán como Irlanda, los Países Bajos, Eslovenia e Islandia. "Espero que RTVE en los próximos días tomen las decisiones pertinentes", ha zanjado.