La ley del IRPF de ERC entrará en el Congreso con el único apoyo de Bildu y PNV y pendiente del PSOE

Pendiente de que el Gobierno de Pedro Sánchez haga pública su propuesta de reforma de la financiación, ERC ha lanzado esta semana por su cuenta su proposición de ley para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF. Una forma de presionar al PSOE para que se mueva de su negativa actual a ceder tanta soberanía fiscal a la Generalitat. Pero para los republicanos el problema actual no es solo conseguir que los socialistas cedan, que también, sino que deben tratar de convencer a una larga lista de grupos políticos del Congreso que, a día de hoy, no está claro que estén a favor de la propuesta.

La proposición de ley del IRPF tiene una particularidad a tener en cuenta: como supone modificar una ley orgánica como la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), para salir adelante no le vale con una mayoría simple, es decir, no le sirve conseguir más 'síes' que 'noes'. Para prosperar necesita una mayoría absoluta, eso es, 176 votos a favor. Dando por seguro el rechazo de los 170 escaños del PP y Vox, los republicanos tendrán que movilizar casi la totalidad de los 180 escaños restantes. Solo se pueden permitir que haya hasta cuatro abstenciones.

Este lunes se cumplirá una semana desde que ERC presentó formalmente su propuesta. Cuando próximamente la registre en el Congreso, empezará su recorrido parlamentario con el único apoyo asegurado de los siete escaños de ERC, los seis de Bildu y los cinco del PNV. Bildu es un partido hermanado con ERC y el PNV ha dejado claro en más de una ocasión que apoyará las peticiones catalanas de más soberanía fiscal en la línea de la que ya dispone Euskadi. Del resto, son todo incógnitas.

Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts. / JOSÉ LUIS ROCA

Si se mira al resto de grupos catalanes, los Comuns -y por extensión Sumar- y Junts se han comprometido a estudiar la propuesta, pero sin garantizar nada. Para los primeros, siempre partidarios de tesis federalistas, no debería ser un gran problema dar su aval. Respecto al partido de Carles Puigdemont, la cesión del IRPF siempre le ha parecido insuficiente y siempre es reacio a poner las cosas fáciles al partido de Oriol Junqueras. Tampoco hay que dar por descontado el sí de otros partidos periféricos como el BNG, Coalición Canaria y Compromís. La financiación y los impuestos son un tema demasiado sensible en cada autonomía como para apoyar una demanda tan delicada formulada desde Catalunya.

ERC ya ha empezado las conversaciones informales para intentar allanar el camino

Fuentes de ERC consultadas por EL PERIÓDICO aseguran ser conscientes de esta dificultad, pero se muestran confiadas en vencer las reticencias. Así, aseguran que no han empezado una ronda de contactos con todos estos grupos, pero que ya llevan semanas en conversaciones informales sobre esta cuestión con el objetivo de allanar el camino. Una de sus cartas es que la proposición de ley es generalizable: "No afecta [negativamente] a ninguna otra comunidad, es más, permite que otras comunidades puedan hacerlo también". Es decir, que también puedan reclamar la gestión íntegra del impuesto.

El PSOE y el factor Podemos

Sea como sea, la clave para desencallar la proposición será convencer al PSOE. Los republicanos ven una señal positiva que el Gobierno no saliera en tromba a desacreditar la propuesta. En el pasado han sido varias las veces que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido con celeridad a rechazar de plano algunas propuestas republicanas. Esta vez no ha sido así. Eso sí, esta calma aparente no garantiza el 'sí'. Por ahora ERC debe conformarse en que el Govern de Salvador Illa, que tiene 19 diputados dentro del grupo socialista en el Congreso, se ha comprometido a analizar y estudiar la propuesta. "Habrá gestión tributaria", dijo esta semana el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, como gesto de buena voluntad.

La líder de Podemos, Ione Belarra, en el Congreso. / JOSÉ LUIS ROCA

Hay un último elemento que ERC no puede desatender si quiere ver prosperar la proposición del IRPF: el factor Podemos. Desde que se escindió de Sumar, el partido morado ha mostrado posiciones mucho más centralistas de las que exhibió en el pasado cuando, por ejemplo, defendía un referéndum de autodeterminación en Catalunya. El caso más reciente afecta directamente a Junts. Los cuatro diputados de Podemos han bastado para bloquear la delegación a Catalunya de las competencias en inmigración que al partido de Puigdemont tanto le costó arrancar al PSOE. Nadie puede garantizar que ahora no ocurra lo mismo con la gestión del IRPF, que en la práctica es otro traspaso de competencias, en este caso en el ámbito fiscal. La camino, pues, para ERC, solo acaba de empezar.