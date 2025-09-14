El Govern prevé que todos los municipios obligados tengan aprobados planes de prevención de incendios en 2026

El Govern prevé que los más de 300 municipios que no tienen al día los planes de prevención de incendios forestales, pese a estar obligados, puedan disponer de ellos el próximo año acogiéndose a la nueva línea de ayudas de 2 millones de euros que ha aprobado esta semana el ejecutivo. Además, el Govern quiere evitar víctimas mortales por fuegos en zonas forestales junto a los núcleos urbanos y destinará 75 millones en cinco años a hacer franjas de protección a pueblos y urbanizaciones.

"Tenemos una franja de bosques muy cercanos a las zonas urbanas que sería mejor que no estuvieran. No podemos asumir el riesgo de tener muertes por un incendio forestal si tenemos capacidad de intentar proteger a la población", asegura al ACN el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell.

757 municipios en zonas de alto riesgo

Según los datos del Govern, el plan Infocat establece que 757 municipios situados en zonas de alto riesgo deben disponer de un plan de prevención de incendios forestales para su ámbito territorial, pero actualmente sólo poco más de 400 los tienen aprobados. El resto, o no los han tenido nunca, o bien los tienen caducados o pendientes de revisión. Por eso el Govern articula ahora una nueva línea de ayudas para facilitar a los entes locales la redacción de estos planes antes de la próxima campaña forestal.

En una entrevista con la ACN, Minguell reconoce que los medios que se han puesto hasta ahora a disposición de los municipios para que pudieran diseñar y aprobado estos planes han sido "escasos" y opina que "un millón y medio de euros como existía hasta ahora no eran suficientes para abordar la problemática". Sobre todo, apunta, debido a que en muchos casos se trata de ayuntamientos pequeños del ámbito rural que carecen de recursos técnicos y materiales para poder asumirlo.

El director general de Bosques constata que la redacción de estos planes es esencial para "dimensionar realmente el riesgo y la población en riesgo", y para que el conjunto de las administraciones, incluidos los Consejos Comarcales o las Diputaciones, tengan claras "las acciones a abordar durante los próximos años para conseguir unos municipios más seguros y protegidos ante el impacto de los incendios". Según Minguell, la prioridad esencial es proteger a la población, los bienes y, al mismo tiempo, "no poner en excesivo riesgo a los medios de extinción".

Las franjas de vegetación cerca de los núcleos urbanos

Según Minguell, la falta de medios y una conciencia baja del riesgo entre la sociedad se han traducido en que, hoy por hoy, tengamos "un cóctel" con muchas viviendas que están en una situación de riesgo por el crecimiento de la superficie forestal hasta cerca de las zonas urbanas. Por eso, el Govern destinará 75 millones de euros a hacer franjas de protección de al menos 25 metros de ancho a pueblos y urbanizaciones durante los próximos cinco años, sobre una superficie que se estima en unas 15.000 hectáreas.

"Es necesario que tengamos unas urbanizaciones más seguras ante este posible impacto", afirma Minguell. Y es que, según el director general, actualmente hay franjas de bosques muy cercanas a las zonas urbanas. "Probablemente sería mejor que fueran zonas agrícolas, desde un punto de vista de seguridad, o podríamos asumir que fueran zonas de pastos, terrenos forestales con menos riesgo que las superficies", asegura.

"No sobra bosque, en general, en toda Catalunya"

En los últimos meses, el president Salvador Illa y otros miembros del Govern han verbalizado la necesidad de "hacer decrecer la masa forestal" en Catalunya, que ahora cubre el 65% de la superficie. Ante las críticas de entidades ecologistas y otros colectivos, el director general de Boscos explica que no es que sobre bosque "en general, en todas partes y en cualquier lugar", sino que sobran algunas zonas de bosque y, sobre todo, hace falta menos cantidad de vegetación en los bosques catalanes.

"Durante las últimas décadas hemos tenido un crecimiento urbanístico por un lado y un crecimiento silencioso del bosque por el otro, lo que ha hecho que los dos mundos se toquen y que los riesgos mutuos se compartan", insiste Minguell.