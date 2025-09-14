El Gobierno detecta 7.729 pisos turísticos ilegales en Catalunya y pide su retirada a las plataformas digitales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este domingo que han sido detectados 53.000 pisos turísticos irregulares en toda España, por lo que el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ordenado a plataformas digitales como Airbnb que los retiren de sus portales. De estos, 7.729 están ubicados en Catalunya, según ha informado la delegación del Gobierno.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio para poder operar, pero que no lo han obtenido porque no cumplen con los requisitos legales. Es por ese motivo que se ha reclamado a los portales que los comercializan que procedan a retirar los anuncios, que se pueden estar publicitando en varias plataformas de forma simultánea.

La provincia de Girona, a la cabeza

Del total de pisos ilegales que se han identificado, 2.717 están ubicados en la provincia de Barcelona, mientras que 3.149 están en la de Girona, 1.449 en la de Tarragona y 414 en la de Lleida. La ciudad de Barcelona es donde se han detectado más alojamientos irregulares -un total de 1.564-, seguida de Lloret de Mar (517), Salou (453), Roses (402) y Sitges (332).

Según los datos facilitados por el Gobierno, desde que se puso en marcha el registro único el 1 de enero, se ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. Las más de 53.000 revocadas representan un 20,3%. Desde el ejecutivo destacan la tendencia inversa de la Comunidad de Madrid, donde el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos.

Precisamente en el Parlament de Catalunya está pendiente la regulación de los alquileres de temporada que están negociando el PSC, ERC, Comuns y CUP para impedir que esta modalidad de contrato sea una fórmula para saltarse los topes a los precios fijados por ley.