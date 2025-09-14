Un final de la mili forjado por las juventudes del PP y Convergència y sin vuelta atrás

En España, la controversia sobre la recuperación de la mili ni está en la agenda política ni se la espera. A diferencia de lo que sucede en muchos países de Europa, la invasión de Ucrania por parte de Rusia no ha provocado aquí un debate sobre la necesidad de volver a un reclutamiento obligatorio. Y si bien las últimas encuestas sí detectan un aumento de los partidarios de algún tipo de vuelta atrás en ese asunto (que en cualquier caso están lejos de ser mayoritarios), los partidos a izquierda y a derecha se cuidan de entrar en ese debate. La distancia geográfica con la guerra del Este de Europa, pero también la naturaleza histórica de la relación entre la sociedad civil y el Ejército o las circunstancias que rodearon la supresión del servicio militar obligatorio, explican la singularidad española.

"Nosotros la eliminamos", recuerdan desde Génova cuando se les pregunta por la mili. Y es verdad: la última conscripción, o sorteo para el alistamiento no voluntario en el Ejército, tuvo lugar el 8 de noviembre de 2000, cuando José María Aznar estrenaba la mayoría absoluta de su segunda legislatura. Pero esa supresión se venía cocinando desde bastante antes incluso de la ley de 1999 que puso fin al reclutamiento obligatorio, y el PP no fue el único protagonista de la historia.

Los movimientos serios para terminar con la mili habían empezado a principios de los 90, cuando miembros de las juventudes de varios partidos mantuvieron encuentros para debatir la transformación del modelo. En 1988 había nacido la Asociación Pro Servicio Militar Voluntario, que defendía una transición ordenada hacia un ejército puramente profesional. Su presidente fue Ignacio Cosidó, que con 25 años lideraba entonces las juventudes del Partido Liberal –que posteriormente se integró en el PP- y que con el tiempo llegó a convertirse en director general de la Policía Nacional, además de en alto dirigente popular.

"Planteábamos la necesidad de ir hacia un ejército profesional por razones de eficacia, porque las misiones internacionales en las que había que participar entonces necesitaban por lógica fuerzas profesionales", dice Cosidó en conversación con este diario. "Y luego también es verdad que había una crisis casi generacional con la objeción de conciencia, que se estaba convirtiendo en algo muy normalizado", recuerda.

Amplio consenso

Las juventudes del PP, las del CDS y las de Convergència mantuvieron contactos antes de las elecciones de 1996 para buscar la manera de impulsar la profesionalización. Cosidó recuerda que también se habló con las juventudes socialistas. "Había un consenso bastante amplio", dice. Eso propició que hubiera "cierto debate interno" en el PP antes de las elecciones que llevaron a Aznar a la Moncloa, y que "finalmente, el programa electoral recogiera la propuesta de un servicio militar obligatorio pero que durara solo tres meses".

Esa era una posición entonces común a los dos grandes partidos: estaban en principio por reducir la mili, pero no por suprimirla. Sin embargo, los resultados electorales trastocaron el escenario: Aznar logró una victoria insuficiente (156 diputados contra 141 del PSOE de Felipe González) que le obligó a negociar con CiU, PNV y Coalición Canaria. Y eso otorgó un papel de una importancia inusitada a Carles Campuzano, dirigente por aquel entonces de JNC (las juventudes de Convergència) que empezaba lo que sería una larga carrera en el Congreso, y que hoy es diputado en el Parlament por ERC.

"Los jóvenes habíamos conseguido que la supresión de la mili estuviera en el programa electoral de CiU", recuerda hoy Campuzano. "Había una demanda social fuerte, especialmente en Catalunya y en el País Vasco, en esa dirección, con la insumisión y la objeción de conciencia con apoyos muy potentes. Nosotros conseguimos como JNC convencer de la supresión a Miquel Roca y a Joaquim Molins", que fue candidato de CiU en aquellas elecciones de 1996 y que murió en 2017. "Jordi Pujol se resistió siempre un poco más, pero al final también compró", añade Campuzano.

Un tanto político "brutal"

Y, con los resultados electorales sobre la mesa, y dada la circunstancia de que las juventudes de Convergència ya habían pedido el no a la investidura de Aznar, la supresión del servicio militar se coló en las negociaciones entre PP y CiU que acabaron culminando en el pacto del Majestic. "Llegó un momento en que Molins me preguntó: ‘Si el PP acepta la supresión, ¿cambiaréis de posición?’ ‘Hombre, claro’. Para nosotros era un tanto político brutal", recuerda Campuzano. "Y eso que yo había tenido un momento de gloria poco antes, cuando los diarios recogieron una declaraciones mías en las que decía que si se acababa pactando con el PP yo dejaba de ser diputado", ríe.

El hoy diputado de ERC, que en la pasada legislatura fue conseller de Drets Socials de la Generalitat, subraya durante toda la conversación la importancia del "contexto" en aquella operación. Él mismo había podido comprobar, en las reuniones con Cosidó y otros dirigentes juveniles, que en partidos como el PP "había coincidencia con una parte que estaba a favor de la supresión no desde el punto de vista nacionalista" de Convergència "sino desde uno más estratégico, de la necesidad de ejércitos más pequeños y más tecnificados".

Cosidó lo confirma: "Esos encuentros ayudaron a crear el clima interno que de alguna manera preparó el camino para que después en el pacto con CiU en el PP se aceptase esa posición". Ya no habría reducción del servicio militar, sino supresión. El acuerdo, lubricado por las reuniones de los jóvenes pero rubricado por los mayores, se consagró en el hotel Majestic de Barcelona el 28 de abril de 1996. En la foto histórica aparecen Aznar, Pujol, Molins, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Macià Alavedra, Josep Antoni Duran Lleida y Josep Sánchez Llibre. Poco después se sumaron el PNV y Coalición Canaria, y Aznar pudo ser investido.

"¡Te vas a cargar el Ejército!"

Quedaba por delante la negociación parlamentaria posterior que culminó en la ley de fin del reclutamiento obligatorio de 1999, que no fue fácil para Campuzano. "El ministro Eduardo Serra no me soportaba, me veía un niñato", dice. "Le pidió a Molins que me quitara de la negociación, cosa que no hizo, e incluso tuve una enganchada física con él en el Congreso por una enmienda que mantuve hasta el final sobre el reglamento", alusiva a la libertad sexual en las Fuerzas Armadas. "Serra me cogió de la americana y me empezó a gritar: ‘¡Campuzano, te vas a cargar el Ejército!’", rememora. "Al final el PP tuvo que ceder, era la época en la que Bill Clinton había impulsado el 'don’t tell, don’t ask' en EEUU en el ámbito militar", añade.

En cuanto a la posición hoy de los diferentes partidos acerca de una eventual recuperación de la mili obligatoria, no puede estar más lejos del ardor guerrero. A la discreción del PP se suma la de Vox: el partido lleva desde 2019 sin hablar abiertamente de algo parecido a un reclutamiento obligatorio. En ese año, el líder del partido, Santiago Abascal, que no hizo la mili, sí se pronunció a favor de recuperar "algún tipo de servicio militar o social", pero la idea parece haberse quedado languideciendo en un cajón.

Y tiene su explicación sociológica. Vox, que cosecha un apoyo relativamente alto entre los votantes jóvenes, sabe sin duda que de los últimos sondeos (por ejemplo una encuesta realizada en 12 países para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en mayo de 2025) se desprende no solo que España es junto a Hungría uno de los países menos partidarios de la mili, sino que la mayor oposición está en la franja de entre 18 y 29 años. Vox, y también el PP, sí ha impulsado propuestas de mejora de las condiciones de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la izquierda, la negativa a recuperar el servicio militar es más rotunda. Desde el Gobierno, la ministra Margarita Robles ha dicho en múltiples ocasiones que "no va a haber un servicio militar obligatorio". Y en fuerzas como Sumar, Podemos o los partidos nacionalistas el debate ni se plantea. De hecho, el caballo de batalla está en el aumento del gasto militar requerido por la OTAN, y que los socios del PSOE también rechazan.

"No tiene demasiado sentido", dice hoy Campuzano, impulsor de la supresión, sobre una eventual recuperación del servicio militar. "Las amenazas a la seguridad que explican por qué la situación es diferente en Finlandia o en Polonia nos quedan muy lejos: en esos países la hipótesis de una guerra con Rusia es real. Y además, en el caso español sigue habiendo elementos políticos y sociológicos diferenciales, como las cuestiones nacionales y las rémoras del franquismo", afirma. De hecho, subraya Campuzano, en el preámbulo del Estatut de Núria de 1931 ya se hablaba de la "esclavitud del servicio militar", en una expresión que quedó fuera del texto definitivo republicano.

¿Una mili voluntaria?

Como ya sucedió en los 90, Cosidó está bastante de acuerdo con él en el análisis de la situación global, aunque propone algunas medidas para hacer frente a los cambios geopolíticos. "Aunque es verdad que hoy la línea entre la paz y la guerra se ha difuminado mucho con las amenazas híbridas, como hemos visto esta semana con los drones en Polonia, en tiempos de no guerra habría que aumentar sustantivamente la fuerza de reserva, que aquí es muy limitada. En segundo lugar yo sería partidario de instaurar un servicio militar corto voluntario que incentivara que los jóvenes pudieran tener una formación militar para nutrir después la reserva operativa. Soy más partidario de una reforma en ese sentido", dice el exdirector general de la Policía. Pero también subraya que "en caso de guerra, la Constitución dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España".