Feijóo anuncia que el PP elaborará un libro blanco para el medio rural de la mano de organizaciones agrarias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España, que hará de la mano de las organizaciones agrarias y, además, ha anunciado al equipo que, en nombre de su partido, se encargará de redactarlo.

En un acto celebrado este domingo en Membrilla (Ciudad Real) que ha girado en torno al sector primario, Feijóo ha reivindicado que el PP "es el primer partido de España" que además, "ha crecido y se ha construido en los pueblos" y por ello ha advertido de que "no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta".

Así, ha desvelado que antes de participar en la clausura de este acto se ha reunido durante una hora con los representantes de las principales organizaciones agrarias, con las que se ha comprometido a diseñar, de su mano, un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España y a hacerlo de forma inmediata, pues ha señalado que "no se sabe cuándo van a ser las próximas elecciones".

Y por ello ha abogado por "estar preparados, para implementar las decisiones que se hayan consensuado desde los primeros meses de gobierno".