Partido Popular
Feijóo anuncia que el PP elaborará un libro blanco para el medio rural de la mano de organizaciones agrarias
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España, que hará de la mano de las organizaciones agrarias y, además, ha anunciado al equipo que, en nombre de su partido, se encargará de redactarlo.
En un acto celebrado este domingo en Membrilla (Ciudad Real) que ha girado en torno al sector primario, Feijóo ha reivindicado que el PP "es el primer partido de España" que además, "ha crecido y se ha construido en los pueblos" y por ello ha advertido de que "no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta".
Así, ha desvelado que antes de participar en la clausura de este acto se ha reunido durante una hora con los representantes de las principales organizaciones agrarias, con las que se ha comprometido a diseñar, de su mano, un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España y a hacerlo de forma inmediata, pues ha señalado que "no se sabe cuándo van a ser las próximas elecciones".
Y por ello ha abogado por "estar preparados, para implementar las decisiones que se hayan consensuado desde los primeros meses de gobierno".
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara y saca 9 puntos a un PP que retrocede tras los incendios
- Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel
- El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012
- Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: 'No me gustaría perderla