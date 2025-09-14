Fallece a los 38 años Miguel Ángel Pascual, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Binéfar

Miguel Ángel Pascual, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) y responsable del área de Fomento y Desarrollo del consistorio binefarense, ha fallecido este domingo a los 38 años víctima de un cáncer, según han dado a conocer su formación política y el propio Ayuntamiento.

Nacido en 1986, Pascual era licenciado en Derecho y socio de Vilarrubí Abogados, donde ejercía como letrado. En las pasadas elecciones concurrió como número 2 de Vox, acompañando a Beatriz Oliván número 1 de esta formación.

Tras los comicios de junio de 2023, Vox obtuvo por primera vez representación municipal con dos concejales y, junto al PP y al PAR, formaron equipo de gobierno.

Pascual fue responsable del área de Fomento y Desarrollo desde cuya concejalía apostó por la continuidad de la Feria de Binéfar del Vehículo de Ocasión, todo un referente en Aragón de este sector, así como mantuvo su apoyo al colectivo empresarial y comercial de la población y comarca.

Asimismo, desde su área, en este mandato se impulsó junto al área de Urbanismo una oficina para la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo y Binéfar se incorporó en la iniciativa Somontano en Ruta, promovida por la Ruta del Vino Somontano.

Uno de sus últimos proyectos que promovió fue la remodelación y acondicionamiento de la Estación de Autobuses, mejorando su accesibilidad.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Binéfar ha expresado su pesar por su fallecimiento y ha decretado tres días de luto oficial, por lo que las banderas ondearán a media asta en el exterior y con crespón negro en el interior, a partir de este lunes 15.

Por expreso deseo de la familia del fallecido, se ha decido que los actos de esta tarde de la última jornada de fiestas no se suspendan.

La cuenta de Vox Binéfar en X ha despedido al joven político y abogado con el siguiente mensaje: "Acaba de fallecer tras una dura batalla contra el cáncer, Miguel Ángel Pascual, concejal de VOX en Binéfar. Se va un patriota, un buen compañero, un buen abogado. Se va un buen tipo. Ya sólo queda rezar por su eterno descanso. La muerte no es el final. Descanse en paz".

Por su parte, el diputado de Vox en las Cortes, portavoz adjunto, presidente de la formación en Aragón y vicepresidente provincial en Huesca, David Arranz, se ha despedido de Pascual en una publicación que ha acompañado de varias imágenes: "Descansa en paz, amigo, compañero, camarada. Desde @aragonvox y @VoxHuesca queremos mostrar nuestras sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Miguel Ángel Pascual. Patriota, abogado, gran profesional y mejor persona".