El PP lamenta la cancelación de la etapa y acusa al PSOE de patrocinar el "terrorismo callejero de la peor calaña"

Si el PSOE y el Gobierno ya han salido en defensa de los manifestantes propalestinos que han obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, el PP se ha manifestado en el sentido absolutamente contrario. El secretario general de los populares de Madrid, Alfonso Serrano, ha sostenido que quienes han parado el certamen de ciclismo son "terrorismo callejero de la peor calaña".

Además, ha sostenido que están "patrocinados" por el PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. También les ha acusado de ejercer de "mamporreros".

"3.000 kale borroka que han expulsado hoy a las familias del centro de Madrid no son el pueblo de Madrid", ha sostenido el 'número dos' del PP madrileño, quien ha remarcado que "el pueblo de Madrid no olvidará tanto daño".

Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas, lo que ha obligado a suspender el evento deportivo. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado, además, cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.

Apoyo previo de Sánchez y críticas de Ayuso

Antes de que empezara la etapa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo a las manifestaciones propalestinas que ya se ha habían hecho escuchar en etapas previas. En un mitin en Málaga, ha expresado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también su "admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina". "España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha declarado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en seguida a afear estas consideraciones al presidente. "Cuando el presidente de la nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión", ha expresado.