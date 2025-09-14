Cancelación de la última etapa
El Gobierno afirma que lo siente por la Vuelta pero "más" por los palestinos "masacrados"
El ministro Óscar López defiende las protestas que han obligado a cancelar la última jornada del certamen
La vicepresidenta Yolanda Díaz tilda de "ejemplo de dignidad" las movilizaciones
DIRECTO | Reacciones políticas tras la cancelación de la última etapa por las protestas propalestinas
FOTOGALERÍA | Multitud de manifestantes invaden zonas del recorrido de la Vuelta
La cancelación de la última etapa de la Vuelta a España por las protestas propalestinas ha desatado un torrente de reacciones políticas. Por parte del Gobierno y del PSOE, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este domingo que lamenta la cancelación pero que lo siente "mucho más por los cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados".
El también secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid ha publicado en la red social X un mensaje en el que asegura que el hecho de que "el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid". "Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados", ha recalcado.
La 80 edición de La Vuelta ha finalizado a 56 kilómetros de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que han invadido las calles del recorrido y que han obligado a la Policía a cargar contra los manifestantes.
También se ha posicionado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha considerado que las movilizaciones son "un ejemplo de dignidad" y demuestran que la sociedad española no tolera normalizar el "genocidio" en Gaza. "Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino", ha concluido.
Apoyo previo de Sánchez
Antes de que empezara la etapa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo a las manifestaciones propalestinas que ya se ha habían hecho escuchar en etapas previas. En un mitin en Málaga, ha expresado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas", pero también su "admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina". "España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha declarado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara y saca 9 puntos a un PP que retrocede tras los incendios
- Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel
- El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012