Pellicer sustituye a Estrada como diputado de la CUP y promete "plantar cara a la extrema derecha más descarada que nunca”

Xavier Pellicer será nuevo diputado de la CUP en el Parlament a partir del próximo pleno, el 30 de septiembre, en sustitución de Laia Estrada, que renunció al escaño el pasado julio. Así lo ha ratificado este sábado la Mesa Nacional de la formación, reunida en Vilassar de Dalt (Maresme). Pellicer, que ya fue diputado durante la anterior legislatura, se ha comprometido a “seguir dejándose la piel para garantizar derechos y vidas dignas, para plantar cara a la extrema derecha más descarada, más galopante y más amenazadora que nunca”. Por otra parte, también se ha conjurado a defender y “blindar” la lengua catalana en la cámara frente a las amenazas de “fachas con toga y fachas con escaño”.

En una atención a los medios tras la reunión de la Mesa Nacional, el nuevo diputado de la CUP ha expresado su deseo de “estar a la altura” y “poder responder a la responsabilidad” que se le ha encomendado. “Lo haré desde el compromiso militante de la izquierda independentista e intentando seguir dejándome la piel”, ha añadido.

Xavier Pellicer ha señalado que son “tiempos difíciles, complicados y oscuros”, y ha puesto como ejemplos el genocidio en Palestina, el “belicismo que asusta” o el “cambio climático galopante”. Pero ha subrayado que también son “tiempos de esperanza y compromiso”. Por su parte, el secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha destacado la idoneidad de Pellicer “por su experiencia y trayectoria y por ser un militante de piedra picada”. De igual manera, ha “agradecido el compromiso” de Laia Estrada, por “haber desplegado de forma excelente el proyecto político de la CUP”.

Este sábado, en Vilassar de Dalt (Maresme), la Mesa Nacional de la CUP ha ratificado la propuesta de Pellicer. Aún queda por ver cómo queda la organización interna dentro del grupo parlamentario, ya que Estrada era la presidenta del mismo.

Los ataques a la lengua

En una semana marcada por la sentencia del TSJC contra el decreto de usos lingüísticos, Xavier Pellicer ha querido enviar “un mensaje claro a los tribunales de turno y al Gobierno que se pliega a ellos”. Les ha dicho que “a pesar de que haya fachas con toga o fachas con escaño que quieran decirnos en qué idioma debemos hablar, seguiremos defendiendo el catalán en todo el País Valencià, Catalunya, Baleares y Perpiñán”.

El nuevo diputado de la CUP Xavier Pellicer arropado por Non Casadevall y Su Moreno. / Nico Tomás / ACN

“Lo haremos también frente a los gobiernos de extrema derecha de Perpiñán, de las islas y del País Valencià; y lo haremos frente a cualquier amenaza más o menos velada o cualquier renuncia por parte del gobierno de Catalunya”, ha asegurado el nuevo diputado anticapitalista. De igual manera, ha concluido, lo harán en la Cámara catalana, con iniciativas para “blindar el catalán”.

Preguntado sobre eventuales nuevas negociaciones con el Gobierno, como la del curso anterior sobre vivienda, Pellicer ha dicho que trabajarán “por el país y por un proyecto revolucionario, feminista, independentista y netamente anticapitalista por todos los medios”.