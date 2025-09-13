El PSOE mantiene en un cajón la ley para delegar inmigración a Catalunya seis meses después de haberla pactado con Junts

Cuando el PSOE y Junts registraron de la mano en el Congreso la proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a Catalunya, a principios del pasado marzo, pareció que el mundo se iba a acabar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de “humillación sin precedentes” y llamó a Pedro Sánchez “florero” del independentismo. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, aseguró que el pacto era “racista”. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, empleó la misma expresión. “Es racista”, dijo.

Seis meses después de aquella tormenta, no se ha vuelto a saber nada de la norma.

El PSOE mantiene guardada en un cajón la propuesta, que cede a los Mossos d’Esquadra el control de puertos y aeropuertos, en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y también permite que la Generalitat efectúe las devoluciones de inmigrantes. Fuentes de la dirección socialista señalan que no hay fecha prevista para someter la ley a la votación del Pleno del Congreso. El principal motivo, señalan, es que ahora mismo la ley no cuenta con los apoyos necesarios, en una nueva muestra de las enormes dificultades para aprobar iniciativas con un bloque de investidura que reúne a fuerzas de izquierda y derecha. El principal escollo sigue estando en Podemos, cuyos cuatro diputados son indispensables para que la cesión de competencias pueda hacerse realidad.

“No hay avances en esta negociación”, explica el PSOE, que al mismo tiempo reclama a los posconvergentes que también se impliquen en las conversaciones con Podemos. El partido de Carles Puigdemont, mientras tanto, señala que la transferencia de las competencias migratorias a Catalunya debería activarse ya en la Cámara baja.

La suerte de los Presupuestos

La parálisis de la proposición de ley llega en un momento especialmente trascendente y delicado. El Gobierno necesita los siete escaños de Junts para conseguir los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, la iniciativa que tras dos años de prórrogas ayudaría a zanjar el debate sobre el porvenir de esta legislatura, que ahora se encuentra todavía más en entredicho a raíz de la entrada en la cárcel por presunta corrupción de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Pero el ambiente ha vuelto a enrarecerse esta semana, al aliarse los posconvergentes con el PP y Vox para tumbar la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de Yolanda Díaz, que de salir adelante hubiera permitido que 12,5 millones de trabajadores pasaran a 37,5 horas semanales. “Creen que están representando el independentismo catalán. No es verdad. Hoy ustedes representan los intereses de la patronal española en los sectores más reaccionarios”, dijo el miércoles a Junts la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Ejecutivo durante el debate parlamentario. “Aquí usted y yo representamos algo que mueve la Historia. Se llama lucha de clases. Y usted representa al capital y yo y el Gobierno de España representamos a las gentes catalanas y también españolas. Usted se pone del lado de quien hoy en España y en Catalunya se está forrando”, insistió Díaz, dirigiéndose directamente a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Control de daños

Sus palabras rechinaron en numerosos dirigentes del PSOE y el Gobierno, siempre cuidadosos a la hora de criticar a los posconvergentes. “Ella sabrá”, señala un alto cargo del partido, que intenta desligar el fracaso de la iniciativa de Díaz de la suerte que corran los Presupuestos. “La reducción de la jornada es un cajón cerrado para Junts. Pero los demás no tienen por qué cerrarse. Cada tema es diferente”, explica.

Los socialistas sopesan ahora qué hacer con la transferencia de inmigración a Catalunya, una competencia que nunca había querido tener el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, del PSC, y que Sánchez aceptó nada más empezar la legislatura a cambio de la abstención de Junts en varios decretos. Por un lado, el PSOE dice que “todavía es pronto” para tomar una decisión sobre una iniciativa que no cuenta con los votos necesarios. Por otro, que los acuerdos están para “cumplirlos”. Pero de momento la proposición de ley continúa guardada en un cajón.