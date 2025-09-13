Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presidenta del PP de Vizcaya y el secretario general dejan sus puestos y una gestora asumirá la dirección del partido

Ven necesario, ante la situación política actual, "readaptar la maquinaria interna" y "facilitar un cambio que aporte nuevos aires"

Raquel González y Eduardo Andrade.

Raquel González y Eduardo Andrade. / EUROPA PRESS

EP

BILBAO
La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, y el secretario general de la formación, Eduardo Andrade, han anunciado que renuncian a estas responsabilidades en el partido y "facilitarán un cambio en la dirección" de la foramción en este territorio, que será asumida, a partir del lunes, por una gestora.

Ambos entienden que, "ante la situación política actual", era importante para la dirección del partido en Vizcaya "readaptar la maquinaria interna, renovar energías y abrir espacio a nuevas visiones".

Por ello, en un comunicado del PP en Vizcaya, se señala que ambos han considerado "importante facilitar un cambio que aporte nuevos aires y recoloque a Bizkaia.

No obstante, tanto Raquel González, portavoz en las Juntas Generales de Vizcaya, como el secretario general Eduardo Andrade, portavoz en el Ayuntamiento de Getxo, "quedan consolidados" en sus respectivas instituciones y reafirmados como próximos candidatos en las mismas "mientras la gestora dirigirá los trabajos en el resto de los municipios".

Gestora

La Junda Directiva Nacional será la que ratifique este lunes en Madrid una gestora que asumirá la dirección en Vizcaya, que dará paso "a esta nueva etapa trabajando en la implantación y desarrollo de dicha gestora a la que también entienden que hay que dar autonomía plena". Por ello, tanto Raquel González como Eduardo Andrade han declinado formar parte directa de la misma.

Raquel González ha agradecido el reconocimiento a la labor al frente del partido y la propuesta para seguir en primera línea desde dentro de la gestora pero entiende "más efectivo trabajar, apoyar, colaborar y respaldar su función sin interferir en su desarrollo".

Asimismo, ha añadido que seguirán trabajando en las instituciones en las que representan a la ciudadanía -Juntas de Vizcaya y Ayuntamiento de Getxo-. "Donde nos consolidamos ya que precisamente por los tiempos nuevos que vivimos necesitan un extra de esfuerzo, dedicación y continuidad que solo de esta manera puede ser exitoso y por lo que todos apostamos en esta nueva etapa", ha añadido.

Raquel González confía en que este relevo permitirá consolidar "lo mucho" que, según ha destacado, han construido "a la vez que tratará de dar un nuevo impulso" que "les acerque todavía más a la ciudadanía y a los mejores resultados electorales posibles".

El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, participarán el martes en una reunión de afiliación del Partido Popular de Vizcaya en la que se ampliarán detalles y se hará efectivo el relevo.

