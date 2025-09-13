Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal

El PP pide garantizar la seguridad en el metro antes de que opere todo el día en la Mercè

Cursa de la Mercè 2025: inscripción, mapa y horario

Daniel Sirera

Daniel Sirera / Zowy Voete

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha instado este sábado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, a "garantizar" la seguridad de los usuarios del metro antes de plantear que éste opere las 24 horas durante las próximas fiestas de la Mercè.

Sirera considera, además, "urgente" que Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) "resuelva el conflicto laboral con los vigilantes de seguridad que han convocado huelga indefinida los días 23 y 24 de septiembre". En un comunicado, ha subrayado "la falta de previsión" del gobierno municipal: "Primero fueron los socorristas de las playas, ahora los vigilantes del metro".

A su juicio, "es fundamental dotar a los vigilantes privados del metro de mayores competencias y mejores recursos, tanto humanos como materiales". En esta línea, ha acusado a Collboni de "estar más preocupado por el exterior que por los problemas reales de sus vecinos".

