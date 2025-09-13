Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se "sobreponga pacíficamente a la militarización policial" de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.

También ha avanzado que participará junto con otros dirigentes del partido en las protestas propalestinas convocadas durante este sábado en Madrid. Aparte, intentará estar presente en las movilizaciones previstas con motivo del cierre de la carrera de este domingo. Así lo ha trasladado durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada celebrado excepcionalmente en la localidad de Collado Villalba, según ha explicado la propia Belarra, para acudir a las protestas en apoyo al pueblo palestino y contra el "blanqueamiento" de Israel, al permitir que el equipo hebreo continúe en la competición.

Es más, Belarra ha denunciado la "terrible represión" que, a su juicio, practica el Gobierno central a los activistas propalestinos que se manifiestan en la Vuelta ciclista y le exige que dé órdenes a la delegación del Gobierno para que no se produzcan más arrestos. "El Gobierno de España, de la mano de los gobiernos (autonómico y municipal) de la señora Ayuso y Almeida, han militarizado la ciudad de Madrid y toda la Comunidad, incluido la Sierra, para evitar las manifestaciones propalestinas en el marco de la vuelta ciclista a España", ha recriminado.

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en el Alto da Groba, a 9 de septiembre de 2025, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). / Adrián Irago - Europa Press

Asimismo, ha sostenido que muchas personas ven "con horror la colaboración de sus gobiernos con los genocidas" del Ejecutivo dirigido por Binyamin Netanyahu, pero ha vaticinado que este genocidio en Gaza "lo va a parar la gente decente", la "que no mira hacia otro lado y la que se coloca activamente en el lado correcto de la historia". "El fin de este genocidio y del proyecto colonial del sionismo es cuestión de tiempo", ha ahondado Belarra.

También ha subrayado que la apertura de diligencias de investigación por parte de la Audiencia Nacional, aunque fueron archivadas ayer, revela que existe en España un "grave problema" del Poder Judicial, donde se "condena a raperos por criticar a la monarquía" pero los "grandes delincuentes siguen impunes", citando al rey emérito Juan Carlos I.

Un embargo de "armas fake"

Aparte, la líder de Podemos ha vuelto a cargar con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su paquete de medidas contra Israel. Y es que para ella hay un afán de "buscar titulares" que tendrán impacto en la prensa internacional pero que en España "ya no cuelan". De hecho, ha calificado de "embargo fake" el decreto que Sánchez avanzó para impedir la compraventa de armamento con Israel, pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros.

"Según sus propias palabras, vendría a consolidar jurídicamente el embargo que ya se aplicaba. Desde luego, si vas a consolidar la nada, eso es exactamente lo que piensas hacer, nada", ha lanzado contra el jefe del Ejecutivo. Luego, ha enfatizado que "Palestina necesita que se apruebe un embargo real de armas, no un queso Gruyére por el que se cuele de nuevo la complicidad de este Gobierno con los genocidas".

Un ciclista pasa entre los manifestantes durante una etapa de la vuelta. / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

También ha acusado a Sánchez de haber reconocido, con este anuncio, que "lleva meses mintiendo" y que las relaciones comerciales en materia de defensa con Israel han seguido vigentes pese al genocidio en Gaza. En este contexto, Belarra ha reconocido su desconfianza hacia Sánchez, al que ha preguntado "por qué ha dejado fuera" las bases militares estadounidenses de Rota y Morón de su batería de medidas, si va a cancelar contratos de mantenimiento de equipamientos de seguridad con Israel, y si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) va a dejar de emplear tecnología del país hebreo.

Asimismo, ha afeado al presidente que vaya a elegir la fórmula del decreto ley para estas medidas, lo que comporta que tenga que ser convalidado por el Congreso y exponerse, según ha alertado, a que lo pueda tumbar Junts. Por último, ha reclamado al Gobierno que despliegue todos los resortes a su alcance para la protección de los activistas de la Global Sumud Flotilla, que se dirige rumbo a Gaza y ha sido objeto de dos ataques de drones.