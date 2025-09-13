Óbito
Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto
Fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero
EFE
El exdelegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez ha fallecido en un accidente de moto en la localidad cántabra de San Mamés de Meruelo este viernes a última hora de la tarde.
El accidente se produjo sobre las 20: 15 horas, al salirse de la vía la moto que conducía, informa la Delegación del Gobierno.
Este siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.
Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento.
No hubo más implicados en el siniestro.
Ibáñez, de 72 años y natural de Santoña, fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara y saca 9 puntos a un PP que retrocede tras los incendios
- El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012
- Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: 'No me gustaría perderla
- Sánchez y Page presentan el Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil