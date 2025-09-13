Rull pide "celeridad" para resolver entre septiembre y octubre los casos contra 4 diputados por posibles discursos de odio

El presidente del Parlament, Josep Rull, pide "celeridad" para que la cámara resuelva "entre septiembre y octubre" los casos abiertos contra cuatro diputados para determinar si han incumplido el Código de Conducta. En una entrevista con la ACN, Rull afirma que es un mecanismo que se ha incorporado recientemente y prevé que, a partir de ahora, sea "más ágil". Laure Vega (CUP), Sílvia Orriols (AC), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox) tienen abierto un procedimiento de verificación. La Comisión del Estatuto del Diputado debe elaborar un informe sobre los casos y será la Mesa la que, a partir de esas conclusiones, decida si impone sanciones. La Comisión del Estatuto del Diputado, sin embargo, no se ha reunido desde diciembre y actualmente tiene la presidencia vacante.

Vox, ERC y el PSC -este último en dos ocasiones- son los grupos que han puesto en marcha el procedimiento de verificación contra cuatro diputados. Para el presidente Rull, es "relevante" que varios grupos hayan utilizado este mecanismo. "¿Cuál ha sido la virtud? Que todos los grupos parlamentarios han aceptado estas normas de juego. Todos los grupos parlamentarios, activa o pasivamente, han llevado cuestiones a la Comisión del Estatuto del Diputado. Por lo tanto, esto es relevante, no es un tema menor", ha añadido.

Se trata de un mecanismo basado en el del parlamento de Baden-Württemberg. Rull señala que en esta cámara del land alemán funciona "razonablemente bien" el hecho de analizar a posteriori los posibles casos de discursos de odio. "Los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de dirigirse a la Mesa y pedir una observación más a fondo por parte de la Comisión del Estatuto del Diputado", ha afirmado para explicar cómo se ha trasladado este método al Parlament.

De esta manera, según Rull, se tiene en cuenta que la libertad de expresión en el ámbito parlamentario "es muy amplia" pero, al mismo tiempo, no existe impunidad. El mecanismo también permite, según el presidente del Parlament, evitar la "victimización" de grupos de extrema derecha porque estos temas no se abordan de manera inmediata dentro del hemiciclo. Otra cosa, señala Rull, son los casos en los que un diputado se dirige en "términos ofensivos" hacia otro diputado. Entonces, el presidente del Parlament sí defiende que la presidencia actúe de manera inmediata.

Los cuatro casos pendientes

En los últimos meses se han acumulado cuatro casos en los que varios grupos consideran que un diputado puede haber vulnerado el Código de Conducta del Parlament. La Mesa los ha derivado a la Comisión del Estatuto del Diputado para que los analice y después será la Mesa quien deba tomar una decisión.

El primer caso hace referencia a las declaraciones de la diputada de la CUP Laure Vega al decir en el pleno del 12 de marzo que en Catalunya "tirar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio", citando un tuit del humorista Manel Vidal. Unas declaraciones que generaron una denuncia del sindicato de los Mossos USPAC y después Vox pidió formalmente iniciar el procedimiento contra Vega. Por su parte, la parlamentaria anticapitalista aseguró que la intervención ante el hemiciclo tenía un "carácter humorístico".

El segundo caso abierto hace referencia a una solicitud de ERC contra la diputada y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que acusó a la diputada republicana Najat Driouech de "normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico" por llevar velo. La Comisión del Estatuto del Diputado deberá estudiar este caso, que se remonta al pleno del 26 de marzo.

Por otra parte, el grupo del PSC ha enviado un escrito a la Mesa para solicitar que inicie un proceso de verificación del código de conducta por las palabras del portavoz de Vox, Joan Garriga, en el pleno del 8 de mayo vinculando a socialistas y prostitución. El diputado de extrema derecha afirmó: "Financiación ilegal es lo que ha hecho el bipartidismo durante años, y corrupción: gastarse el dinero en drogas y prostitutas como han hecho los socialistas".

Y el cuarto escrito para iniciar el proceso de verificación también es del PSC-Units. En este caso contra la diputada Júlia Calvet (Vox). A principios de julio, en la Comisión de Políticas de Juventud, la diputada acusó a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de "liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament", en referencia a la DGAIA.

Cambios en la presidencia

Hasta hace poco la presidenta de la Comisión del Estatuto del Diputado era Judith Toronjo (Junts). Desde el 10 de julio Toronjo ha pasado a presidir la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) en sustitución de David Saldoni, que renunció a su escaño de diputado. Así pues, la presidencia de la Comisión del Estatuto del Diputado está formalmente vacante. El cargo recaerá en un diputado o diputada de Junts, teniendo en cuenta el reparto que hicieron los grupos al inicio de la legislatura. Y desde Junts ya han propuesto que ocupe la presidencia Antoni Castellà, que ya es miembro de esta comisión. Por lo tanto, está pendiente de ser nombrado. La última vez que se reunió la Comisión del Estatuto del Diputado fue el pasado diciembre y solo lo ha hecho en cuatro ocasiones desde el inicio de la legislatura.

¿Qué dice el Código de Conducta?

El artículo 7 del Código de Conducta del Parlament, sobre la "actitud ejemplar", establece que el comportamiento de los diputados de la cámara debe responder "siempre" a la confianza pública de la que son depositarios como cargos electos. Además, remarca que deben mantener "en todo momento" una conducta "respetuosa, escrupulosa y ejemplar" con los demás diputados y con la ciudadanía. El documento también afirma que la actitud debe ser "ejemplar" de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra.

El artículo 27, sobre el régimen sancionador, establece que si la Mesa, a la vista de la Comisión del Estatuto del Diputado, considera que se ha cometido una infracción, puede imponer al diputado o diputada las sanciones de amonestación pública, o una multa de entre 600 y 12.000 euros. Además, si la Mesa considera que la infracción es muy grave, puede proponer al pleno que acuerde la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado o diputada no resuelva la situación de incumplimiento. La decisión del pleno no puede ser objeto de solicitud de reconsideración, pero sí puede solicitarse la reconsideración de la propuesta de la Mesa al pleno.