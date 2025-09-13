Cuestión de Estado
Genocidio en la confrontación política
“Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”. Esta es la definición de ‘genocidio’ que recoge la Real Academia Española.
La definición de la terrible situación a la que Israel está sometiendo al pueblo de Palestina en Gaza y Cisjordania también ha entrado en el rifirrafe político.
El Gobierno ha ido condenando poco a poco, paso a paso, hasta declarar abiertamente de genocidio la ofensiva de Israel sobre los palestinos. Incluso ya Sánchez lo dice sin medias tintas e insta al presidente del PP a que lo diga. "Repita conmigo: lo que está pasando en Gaza es un genocidio", llegó el presidente a espetarle a Feijóo en el primer cara a cara del nuevo curso.
Pero el líder popular rehuyó la cuestión. Este asunto está aflorando distintas almas en el PP. Tanto que en Génova se aferran a la terminología jurídica para eludir la definición de la ofensiva de Israel en la que han sido asesinadas más de 64.718 palestinos y más de 140 niños han muerto por desnutrición.
Desde el Partido Popular afean a Sánchez que se esconda en Gaza para no hablar de los casos de corrupción.Es “el presidente de aquí, no de Gaza”, que se centre en los “problemas” de España. España, que forma parte de la OTAN, de la ONU y de la Unión Europea, una Unión Europea que denunció el uso de la hambruna "como arma de guerra" por parte de Israel.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- Iglesias justifica en la 'presión social' haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara y saca 9 puntos a un PP que retrocede tras los incendios
- El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012
- Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: 'No me gustaría perderla
- Sánchez y Page presentan el Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil