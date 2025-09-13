Genocidio en la confrontación política

“Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”. Esta es la definición de ‘genocidio’ que recoge la Real Academia Española.

La definición de la terrible situación a la que Israel está sometiendo al pueblo de Palestina en Gaza y Cisjordania también ha entrado en el rifirrafe político.

El Gobierno ha ido condenando poco a poco, paso a paso, hasta declarar abiertamente de genocidio la ofensiva de Israel sobre los palestinos. Incluso ya Sánchez lo dice sin medias tintas e insta al presidente del PP a que lo diga. "Repita conmigo: lo que está pasando en Gaza es un genocidio", llegó el presidente a espetarle a Feijóo en el primer cara a cara del nuevo curso.

Cuestión de Estado

Pero el líder popular rehuyó la cuestión. Este asunto está aflorando distintas almas en el PP. Tanto que en Génova se aferran a la terminología jurídica para eludir la definición de la ofensiva de Israel en la que han sido asesinadas más de 64.718 palestinos y más de 140 niños han muerto por desnutrición.

Desde el Partido Popular afean a Sánchez que se esconda en Gaza para no hablar de los casos de corrupción.Es “el presidente de aquí, no de Gaza”, que se centre en los “problemas” de España. España, que forma parte de la OTAN, de la ONU y de la Unión Europea, una Unión Europea que denunció el uso de la hambruna "como arma de guerra" por parte de Israel.