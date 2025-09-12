Illa viaja a París para reunirse con su alcaldesa y dar una conferencia sobre Europa

Casi sin haber tenido tiempo de digerir la Diada, el president de la Generalitat, Salvador Illa, retoma su agenda exterior y viaja este viernes a París. Se trata de una visita relámpago, de un solo día, con dos platos fuertes en la agenda: una reunión con la alcaldesa de la capital francesa, la socialista Anne Hidalgo, y una conferencia para abordar el presente y el futuro de Europa desde el prisma de Catalunya. El objetivo es estrechar lazos con el país vecino, que precisamente está en estos momentos azotado por la inestabilidad política tras el nombramiento esta semana del cuarto primer ministro en un año y las protestas en las calles.

El president se ha fijado como objetivo de su actividad internacional ejercer de embajador económico en plena crisis arancelaria y espolear una mayor cohesión y actuación conjunta de la Unión Europea ante grandes retos como las guerras de Rusia en Ucrania y de Israel en Gaza o el desafío comercial de Donald Trump. Desde que asumió el cargo como jefe de la Generalitat ha defendido que hay que exportar la receta federal a la gobernabilidad europea con el argumento de que un mayor protagonismo de las regiones en la toma de decisiones contribuye a fortalecer los vínculos y el sentimiento de pertenencia.

De nuevo, ese va a ser uno de los principales ítems del discurso que pronunciará en Sciences Po, universidad dedicada a las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Ante el contexto de cambio geopolítico mundial, considera que los 27 países comunitarios tienen que cerrar filas con sus valores fundacionales y el modelo de Estado del bienestar. Así que, según anticipa el Govern, Illa hablará de la necesidad de blindar las democracias y de preservar los derechos, así como del papel que pueden jugar regiones como Catalunya en este cometido.

El modelo de ciudad de Anne Hidalgo

Por la tarde, el president de la Generalitat tiene cita con Anne Hidalgo, con quien se reunió ya en el año 2022 cuando era jefe de la oposición en el Parlament. El proyecto que de transformación urbanística que ha impulsado París con los juegos olímpicos del año pasado como acicate es uno de los principales asuntos que le interesa abordar al president. Además, ambos dirigentes forman parte del mismo espacio ideológico e Illa quiere tener un reconocimiento para la alcaldesa, que gobierna en la capital francesa desde 2014 y que ya no se presentará en las municipales del año que viene.

Por la tarde, el president visitará la delegación de la Generalitat en París para participar de la celebración de la Diada. De hecho, la conmemoración institucional del Onze de Setembre de este año se ha extendido a 23 países. Además de la intervención del president y de la delegada del Govern en Francia, Eva Doya, habrá actuaciones musicales y una demostración de cocina de la chef Maria Nicolau para todos los catalanes asistentes.

Encuentro con empresarios

No hay desplazamiento del president que no incluya también un encuentro con empresarios. Esta no va a ser una excepción, ya que Illa se reunirá con una quincena de representantes de compañías tanto francesas como catalanas del sector alimentario, de la automoción, la medicina o el sector financiero, entre otros. Con ellos quiere abordar el estado de las relaciones económicas entre Catalunya y Francia y tomar nota de cuáles son sus principales inquietudes.

París es la primera parada de la gira de Illa por hasta cuatro capitales europeas en un mes. Londres, Roma y Bruselas, donde a mediados de octubre se reúne de nuevo el Comité de las Regiones, serán sus próximas destinaciones.