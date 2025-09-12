Sector bancario
El Govern ve "muy relevante" que el consejo del Sabadell rechace la opa del BBVA de forma "clara y unánime"
Illa viaja a París para reunirse con su alcaldesa y dar una conferencia sobre Europa
El consejo del Sabadell rechaza la opa del BBVA por "infravalorar muy significativamente" su banco
El Govern de Salvador Illa considera que es "muy relevante" que el consejo de administración del Banc Sabadell haya rechazado por unanimidad la oferta de compra presentada por el BBVA. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que se trata de una respuesta "clara". Tratanto de no pisar ningún callo añaden que "respetan" el proceso de decisión y que ahora todo quedará en manos de los accionistas, aunque en los últimos meses tanto el president de la Generalitat como sus consellers se han mostrado contrarios a la opa.
En el Govern están convencidos que las condiciones fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para preservar "el interés general" están siendo útiles para que la opa no acabe resultando lesiva para los intereses de las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de Catalunya. No obstante, se acogen a la "prudencia" sobre la decisión final que acaben tomando los accionistas del Sabadell a sabiendas también de que cabe la posibilitat que el BBVA acabe elevando su oferta.
"Yo preferiría que no saliera adelante", llegó a manifestar públicamente Illa el pasado mes de junio en las jornadas que organiza el Cercle d'Economia con toda la flor y nata del mundo empresarial en la primera fila.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas
- La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara y saca 9 puntos a un PP que retrocede tras los incendios
- Una sentencia revela el carácter instrumental de las empresas del caso Montoro: 'El valor añadido no puede proceder de la empleada de hogar
- El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012
- Lluís Llach, presidente de la ANC: 'Salvador Illa es la señal de que el independentismo ha tocado fondo
- Koldo trasladó a un imputado del caso hidrocarburos la petición de Ábalos para comprar una casa: 'No me gustaría perderla