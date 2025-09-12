Illa reclama "coraje político" a Europa para poner fin al "genocidio" en Gaza y para blindarse ante Trump

Hace meses que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trata de exportar la receta del federalismo a escala europea cada vez que pone un pie fuera de las fronteras catalanas. Cree que es la vía para fortalecer el proyecto comunitario ante un terremoto geopolítico a escala mundial aún de alcance desconocido. Este viernes, en una conferencia en París, lo ha vuelto a hacer, pero con una apelación directa a la Unión Europea para reclamarle "coraje político" para tomar el control de su propio destino con dos urgencias sobre la mesa: la guerra en Gaza y el desafío de Donald Trump.

"Espero que Europa actúe con firmeza y en consonancia con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza. Limitar el comercio con Israel debería ser un primer paso, pero Europa debe ir mucho más allá y ejercer todas las medidas de presión a su alcance", ha asegurado durante su discurso en la universidad Sciences Po ante estudiantes internacionales. Ha desgranado que Europa cuenta con el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo para poder intervenir en el conflicto. También con el potencial económico porque es "el bloque comercial más importante del mundo" y el capital ético y humano. Lo que falta, ha subrayado es ese "coraje" por el flanco político.

Una "ambición" que también invoca a la hora de fijar su propio marco económico bajo el convencimiento que Europa no puede limitarse a aceptar sin más los aranceles impuestos por Estados Unidos. "Europa mantiene su derecho a establecer sus propias reglas frente a la administración Trump", ha asegurado a modo de crítica a la fotografía que se hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump en una cita en la que acató un 15% de aranceles.

Un punto de inflexión "existencial"

La diagnosis que hace Illa es que Europa está en estos momentos en un "punto de inflexión existencial", e incluso ha hecho suya la expresión del exprimer ministro italiano Enrico Letta cuando ha asegurado que quizá está ante su "última oportunidad". Es por ello que ha llamado a transformar el "escepticismo" que reconoce que se ha impuesto sobre la capacidad de la UE para tener un rol determinante en este nuevo orden mundial en "acción". Un camino que ha advertido que no puede solo basarse en la fortaleza económica, sino también en la "convivencia" por la vía de fortalecer el sentimiento de pertenencia al proyecto europeo en pleno crecimiento de la extrema derecha.

"Debemos despertar de la ilusión de que el poder económico por sí solo basta para que la UE se afiance en la mesa geopolítica y defienda nuestro modelo democrático de prosperidad", ha afirmado. Y a renglón seguido, ha abogado por "defender Europa" más allá de ideologías y creencias para garantizar su "diversidad" en base a un proyecto común. El coraje que pide pasa, según el president, por estar dispuesto a "avanzar hacia la soberanía europea" y a cooperar más a la hora de planificar infraestructuras o compartir conocimiento y tecnología, así como para reducir las igualdades.

La amenaza de la desigualdad

"Al igual que nos enfrentamos a amenazas externas, como los aranceles estadounidenses y la guerra contra Rusia, Europa se enfrenta a una amenaza interna muy peligrosa: la desigualdad", ha espetado. El precio de no hacerlo, ha advertido, es que se rompa el vínculo entre los ciudadanos y los gobiernos y se ponga así una alfombra roja a los "populismos más reaccionarios" y, por lo tanto, al "antieuropeísmo".

Illa ha tenido también una mirada doméstica al ser preguntado por el ascenso de Aliança Catalana, que ha defendido que hay combatir acertando con el diagnóstico de los principales problemas que tienen los ciudadanos, como el de la vivienda o la seguridad. "Cuando las instituciones no entienden los problemas de los ciudadanos y no despliegan políticas para resolverlos, los populismos crecen", ha hecho hincapié. El camino a seguir, a reivindicado, es la Catalunya mestiza que dejó como legado Paco Candel.

Y como cada vez que pisa una capital europea, ha emergido también la asignatura pendiente de la oficialidad del catalán. No hay fecha para un nuevo intento por parte del Gobierno español, pero una vez más el president de la Generalitat ha vuelto a señalar al PP como el principal responsable de que no se haya logrado ya ese estatus para la lengua. "La supervivencia de Europa depende de nuestra capacidad para que nuestros conciudadanos se sientan unidos, que sientan que Europa es suya y que Europa es de todos y cada uno de nosotros", ha sostenido. Para él, en la medida que los catalanes sientan reconocida su lengua, se fortalecerá más el vínculo con Europa. De nuevo, la receta federal.