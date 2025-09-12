Illa y la alcaldesa de París sitúan la vivienda y las pensiones como carpetas clave para frenar a la extrema derecha

Cómo combatir la extrema derecha es uno de los hilos conductores de la visita de Salvador Illa a París. Tras pedir en una conferencia en la universidad Sciences Po más "coraje político" a Europa para poner fin al "genocidio" en Gaza y blindarse ante los desafíos de Donald Trump, el president de la Generalitat se ha reunido con la alcaldesa de la capital francesa, la también socialista Anne Hidalgo, para abordar, precisamente, las estrategias para tratar de frenar a los partidos ultras.

Según fuentes de Presidència, ambos han compartido que la principal herramienta que tienen al alcance son las políticas públicas. Hacer frente a los "problemas reales" que sufre la ciudadanía, han convenido, es el mejor "antídoto" para hacer frente a la extrema derecha y los discursos de odio. De hecho, dos de las carpetas que han tratado en este marco son la emergencia habitacional y las pensiones.

El primero de los asuntos Illa siempre lo destaca como la principal urgencia que debe abordarse en Catalunya porque es el principal factor generador de desigualdad en Catalunya. Y el segundo ha sido una de las fuentes de conflicto en una Francia zarandeada en estos momentos por la inestabilidad política, económica y social justo en la semana en la que Emmanuel Macron ha visto caer al primer ministro y se ha visto obligado a escoger el cuarto de este mandato.

El "poder transformador" de los Juegos Olímpicos

Otro de los puntos que ha formado parte de la agenda ha sido compartir las experiencias de organizar los Juegos Olímpicos, Barcelona los del 1992 y París los del año pasado, y el "poder transformador" que puede suponer acoger un acontecimiento de este calibre para los barrios y las políticas públicas. La radiografía sobre la relación entre Catalunya y Francia y la necesidad de reforzar los lazos que "hermanan" los dos territorios han tenido también espacio en la cita celebrada en el Ayuntamiento de París.

Hidalgo ostenta la vara de la capital francesa desde el año 2014 y ya no repetirá en las elecciones municipales del año que viene, por lo que probablemente este encuentro sea el último que mantenga con Illa siendo alcaldesa.