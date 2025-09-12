Masacre en Gaza
Puigdemont critica a los socialistas por "haber provocado el boicot" de Israel al Mobile World Congress: "Es un error"
El expresident asegura que el Gobierno se dedica a "asustar a las inversiones extranjeras" y lo contrapone a su relato sobre la fuga de empresas de Catalunya por el 'procés'
Israel ordena boicotear el Mobile World Congress 2026 en respuesta a las medidas del Gobierno
El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, contra el Govern de Salvador Illa y contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, después de que Israel haya ordenado boicotear el Mobile World Congress 2026 en respuesta a las medidas del Ejecutivo central para el embargo de armas y al reconocimiento del "genocidio" en Gaza.
"Algunos de los que tanto berrearon porque decían que las empresas se iban de Catalunya por el referéndum de independencia del 2017, y que todavía continúan con la misma cantilena (¿recordáis aquello de “Catalunya ha vuelto” que pregona el actual Govern de la Generalitat y sus aliados mediáticos y económicos?), ahora se dedican a asustar a las inversiones extranjeras", ha arrancado en un apunte en X.
El expresident insiste en que los socialistas deberán "dar explicaciones por haber provocado el boicot al Mobile" por parte de "uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo". "Es una decisión grave, que no podemos ningunear y que nuestros dirigentes se tendrían que tomar muy seriamente. Boicotear los productos israelíes y las empresas israelíes por el simple hecho de ser israelíes es un error que se tendría que rectificar cuanto antes", ha añadido.
Puigdemont continúa su texto comparando el número de empresas que había en Catalunya de 2016 a 2018, donde según datos oficiales recogidos por el Instituto de Estadística de Catalunya se detecta una tendencia al alza: 606.512 empresas en 2016, 619.490 empresas en 2017, y 630.020 empresas en 2018.
