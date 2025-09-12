El PP defiende una financiación con más recursos para Catalunya, pero rechaza el principio de ordinalidad

A las puertas de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente su propuesta de reforma de la financiación autonómica, el PP ha fijado este viernes su posición sobre este asunto. Lo ha hecho a través de una de sus voces más autorizadas, el vicesecretario general del partido Juan Bravo, que ha viajado hasta Barcelona para reunirse con los populares catalanes. Bravo ha defendido un modelo que dé "más recursos" a Catalunya -y al resto de comunidades también, ha precisado-, pero ha rechazado que el nuevo sistema responda al principio de ordinalidad que reclaman autonomías como la catalana.

La ordinalidad es un principio que establece que las comunidades estén en el mismo puesto del ranking de aportadores de recursos a la caja común que en el ranking de receptores de recursos. Eso implica, por ejemplo, que si una comunidad es la sexta que más aporta al Estado, debe ser también la sexta que más recibe. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su defensa de la ordinalidad siempre alega que Catalunya es la tercera comunidad que más recursos aporta, pero la decimocuarta a la hora de recibirlos. Y pide cambios.

Este viernes Bravo se ha mostrado partidario de que haya un mayor "equilibrio" para las comunidades como Catalunya que más aportan a la caja común, pero ha rechazado que se aplique de forma estricta la ordinalidad. "Ese sistema de ordinalidad tiene que ser respetado en el sentido de establecer un equilibrio, pero no puramente el decir 'Oiga yo quiero lo mismo que he aportado'", ha dicho. Para defender su tesis, ha puesto como ejemplo un ciudadano con ingresos altos: "Eso [la ordinalidad] sería tanto como que el señor que gana mucho dinero y paga muchos impuestos dijera que quiere recibir los servicios en los mismos términos que él ha pagado. No, los tiene que recibir en los mismos términos que tiene todo el mundo", ha dicho. También ha apelado al artículo 31 de la Constitución Española, que garantiza la "solidaridad" entre los territorios de España.

Sobre la propuesta de nuevo modelo que tiene que presentar Sánchez próximamente, Bravo no ha descartado que su partido entre en la negociación, pese a que las relaciones entre socialistas y populares sean tan tensas en los últimos tiempos. Eso sí, ha avisado de que el PP no tiene ninguna "confianza" en que el modelo que les ponga el presidente encima de la mesa tenga alguna posibilidad de contar con sus votos. Para los populares Sánchez ha empezado la casa por el tejado. Consideran que, antes de formular cualquier propuesta, debería haber preguntado la opinión a todas las autonomías para luego intentar un sistema de consenso.

"Todos juntos"

Para contraponerse al Gobierno, Bravo ha prometido que si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es el próximo presidente del Gobierno, las cosas se harán de forma diferente. ¿Cómo? Su compromiso es que una nueva financiación sea una cuestión forjada desde la base: "Nos sentaríamos todos juntos compartiendo las necesidades". Este sentarse juntos pasaría por reuniones del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos y del ministro de Hacienda con los consejeros del mismo ámbito de cada comunidad. "Lo haríamos todos juntos", ha prometido. Esto es un dardo directo a la situación actual, por la que el Gobierno escenificó el pasado mes de julio un acuerdo en financiación con la Generalitat, antes de presentar su propuesta para todas las autonomías.

El vicesecretario general del PP, que fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, también ha precisado algunas de las medidas sobre cómo sería la propuesta de financiación popular. La más destacada es que pondría en marcha un "fondo transitorio" para que las comunidades tuvieran acceso a "mayores recursos" mientras se diseña la nueva financiación, algo que puede tardar meses e incluso años en cerrarse. La prueba es que el actual modelo lleva más de una década caducado. También ha lanzado otras ideas, como aumentar la participación de las comunidades y los ayuntamientos en los fondos europeos; reestructurar la deuda de las autonomías o revisar a la baja los impuestos que pagan los españoles.

Contra Illa y la manifestación independentista

En su intervención, Bravo ha estado arropado por el alcalde de Castelldefels y dirigente del PP catalán, Manuel Reyes. El día siguiente de la celebración de la Diada en Catalunya, el presidente provincial del PP en Barcelona ha cargado contra el president Illa por su reciente reunión en Bruselas contra el expresident Puigdemont. "Catalunya tiene un gobierno secuestrado por un prófugo de la justicia", ha criticado. Esa reunión Illa-Puigdemont es el motivo que ha alegado por el que PP volviera ausentarse de los actos institucionales de la Diada a los que hace ya muchos años sí acudía. "Han hecho que la Diada no sea de todos los catalanes", ha argumentado.

Retrato boca abajo del rey Felipe VI durante la manifestación independentista. / Jordi Borràs / ACN

Sobre la tradicional manifestación independentista que se celebró por la tarde en Barcelona, el PP considera que pasó "sin pena ni gloria". Eso sí, ha interpretado que hay un "interés compartido" entre el Govern y Aliança Catalana -el partido de extrema derecha que lidera Sílvia Orriols- para desgastar a los partidos independentistas y, en especial a Junts. Se entiende, por sus palabras, que trataría de una especie de pinza por la que cada uno por su lado -Illa reuniéndose con Puigdemont y Orriols acudiendo a la protesta- intentan desgastar a las formaciones soberanistas que antaño tenían la mayoría en el Parlament.