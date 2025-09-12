La manifestación independentista de la Diada, un termómetro del 'procés': así ha sido la evolución de asistentes

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, admitía pocas horas antes del inicio del acto que protagoniza cada Onze de Setembre su entidad en el Arc de Triomf, que tuvo que ser reducido debido a la intensa lluvia que caía sobre Barcelona, que la manifestación independentista que arranca cada 11 de septiembre a las 17.14 horas es "un termómetro" del estado del movimiento, "no el único, pero sí uno de ellos".

La protesta de esta edición tuvo cifras muy dispares si se contrapone la versión de la Guardia Urbana de Barcelona y la Generalitat -41.500 personas- con la de los organizadores -más de 100.000 personas-, pero ambos datos coinciden en una cosa: es la cifra más baja desde que en 2012 empezaron las marchas multitudinarias en defensa de la independencia de Catalunya. Pero, ¿en qué punto exacto está la movilización del soberanismo en las calles?

Raül Romeva, Carme Forcadell, Artur Mas y Oriol Junqueras. / FERRAN NADEU

El único organismo que desde que empezaron las marchas multitudinarias del ‘procés’ ha calculado de manera ininterrumpida los asistentes a cada manifestación ha sido la Guardia Urbana de Barcelona. Entre 2012 y 2018 siempre situó la cifra por encima del millón excepto en la edición de 2016, que se quedó en 875.000. El récord ha quedado fijado en 1,8 millones de personas del 2014, una Diada en la que el conflicto con el Estado estaba al rojo vivo porque quedaban apenas dos meses para que se celebrara la consulta independentista del 9-N. Fue el día en que Carme Forcadell, para presionar al entonces president Artur Mas, entonó el célebre "president, posi les urnes" ("president, ponga las urnas").

El punto de inflexión llega en 2019 cuando los datos empiezan a caer por debajo del millón y, tras la edición de 2020 que es minoritaria por culpa de la pandemia, las cifras sufrieron un desplome del que nunca se han vuelto recuperar. En las dos últimas ediciones, los manifestantes no han superado la barrera de los 100.000 manifestantes. La ANC intentó este jueves desacreditar los datos de la Guardia Urbana asegurando que quieren "acabar con la nación" y con el "relato de la movilización". Es una forma de señalar que es un cuerpo que depende del Ayuntamiento de Barcelona y, por lo tanto, del PSC. Sin embargo, este mismo cuerpo situó las cifras por encima de un millón tanto con ayuntamientos de CiU -afines al 'procés'- como con consistorios de Ada Colau, menos partidarios de la desconexión.

Manifestación de la ANC en la Diada / JORDI OTIX

Otro buen termómetro para medir al grado de movilización en las calles ha sido el papel de los organizadores -fundamentalmente ANC y Òmnium Cultural- a la hora de contar asistentes. Mientras las marchas fueron masivas, nunca tuvieron necesidad de dar cifras. Eso era visto como un síntoma de fortaleza: la protesta era tan multitudinaria a ojos de todo el mundo que no se rebajaban a entrar en una guerra de cifras ni con la Delegación del Gobierno ni con la Guardia Urbana de Barcelona.

Sin embargo, eso cambió cuando la asistencia empezó a caer. Así, a partir de 2021, esos mismos organizadores sintieron la necesidad de empezar a dar sus propios datos de asistencia. En aquella edición aseguraron que hasta 800.000 personas salieron a la calle, 700.000 más de las que había dicho la Guardia Urbana de la capital catalana. Si en su día no dar cifras fue visto como una fortaleza, cuando las empezaron a dar se vio como una debilidad: la constatación que la movilización en las calles empezaba a menguar.

El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012 / JORDI OTIX

Aunque quede lejos, mientras el PP convivió con el 'procés' desde la Moncloa (2012-2018), la Delegación del Gobierno en Catalunya -controlada por los populares- daba sus propias cifras. Eran siempre muy inferiores respecto a las de la Guardia Urbana y a veces incluso llegaba a superar el millón de personas de diferencia entre lo que decía la policía barcelonesa y lo que decía Gobierno. La cifra del ejecutivo popular era tan descaradamente baja, que incluso generaba el efecto contrario: provocaba la mofa y el regocijo del movimiento independentista. Con la llegada de Pedro Sánchez y el PSOE a la Moncloa, la delegación nunca volvió a dar un número. Se interpretó como un primer gesto de distensión: evitar una guerra de cifras. Nunca ha sentido la necesidad de volver a contar asistentes.

Si se analiza la serie histórica de cifras de la Guardia Urbana, la delegación del Gobierno o los organizadores, los datos son muy diferentes. Sin embargo, sean cuales sean, el patrón es el mismo: el retroceso de la movilización en las calles.