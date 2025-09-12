Jaume Veray deja la presidencia del PP catalán en Girona

El diputado del PPC en el Parlament y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Girona, Jaume Veray, ha anunciado este viernes su dimisión como presidente del partido en las comarcas gerundenses. Veray ocupaba el cargo desde mayo de 2021. En un comunicado difundido a los medios, asegura que "ha llegado el momento de pasar el testigo a nuevas voces, preferentemente jóvenes, que puedan liderar con energía y libertad el futuro del partido de cara a las elecciones municipales de 2027". "Se trata de una tarea que requiere tiempo y dedicación plena; por eso entiendo esta decisión como un acto de responsabilidad", añade Veray.

Según expone el PPC en el comunicado, con esta decisión, Veray deja los cargos orgánicos dentro del partido para centrarse exclusivamente en su actividad parlamentaria y municipal: "Es el compromiso que asumí con los electores". Al mismo tiempo, dedicará esfuerzos a continuar con el proceso de recuperación médica derivado de una intervención quirúrgica que lo ha apartado temporalmente de su agenda pública.

Fuentes del partido señalan que, tras la dimisión de Veray, la Junta Directiva Nacional nombrará a su sustituto.