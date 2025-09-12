Puigdemont acusa a Illa de querer una Catalunya "sometida" y donde solo el castellano sea "obligatorio"

Once días después del primer encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, pocos son los detalles que han trascendido del contenido de la reunión que duró aproximadamente una hora y media. Sin embargo, la buena sintonía exhibida entre los dos líderes ante las cámaras no ha durado mucho. Después de que el president de la Generalitat apuntara el otro día en una entrevista en La Sexta que la cita le sirvió para constatar que tienen "puntos de vista muy diferentes sobre Catalunya", el líder de Junts le ha acusado de querer una Catalunya "sometida" y una Barcelona "sucursal".

"Efectivamente, tenemos puntos de vista muy diferentes", ha escrito Puigdemont en un mensaje en X en el que contrapone sus ideas con las de Illa. En el escrito, el máximo dirigente de los posconvergentes señala hasta nueve puntos en los que difiere de Illa y le acusa, entre otros, de querer "que sea el Estado quien decida cómo se reparten el dinero de los catalanes", de "conformarse con la desinversión del Gobierno" o de apostar para que el "estado continúe siendo decisivo en Rodalies".

Además, justo después de la nueva sentencia del TSJC sobre el catalán en las escuelas, Puigdemont ha acusado al president de hacer políticas insuficientes en esta materia. "Yo quiero una Catalunya donde todo el mundo, incluidos jueces y policías, tenga el deber de saber catalán. Él cree que solo debe ser obligatorio el castellano. Yo quiero una Catalunya donde el gobierno del país haga del catalán la lengua de trabajo y vehicular en todos los ámbitos de su competencia. Él no", ha afirmado el expresident.

Junts ya reclamó este miércoles al Govern de Illa actuar con la "máxima contundencia" y el "máximo consenso" para "defender el catalán en las escuelas". Aunque el president anunció que recorrerá el fallo del TSJC, Junts considera este paso "como el mínimo exigible" y lo ve "insuficiente".