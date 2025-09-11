Sánchez justifica la formación obligatoria en emergencias para los escolares por “cultura cívica” ante el cambio climático

Más de 25.000 centros escolares y un total de ocho millones de alumnos, desde Infantil hasta Primaria, recibirán este curso formación obligatoria en emergencias de protección civil. El plan del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas aprobado el pasado mes de junio fue presentado este jueves por Pedro Sánchez, quien lo asoció a su propuesta de pacto de Estado frente a las emergencias climáticas. “Como consecuencias de todas las crisis”, tras la dana o los incendios, con el planteamiento de que esta formación extracurricular obligatoria se incorpore a la “cultura cívica” ante el cambio climático.

El jefe del Ejecutivo volvió a pedir a las formaciones políticas y las diferentes administraciones “dejar de lado cuestiones ideológicas y atender a la ciencia”. Acompañado por el presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una foto poco inusual entre ambos en un instituto de Cuenca, Sánchez puso en valor que esta comunidad viene desde hace año implantando este tipo de formación, antes de hacerse obligatoria por parte del Estado y le reconoció “estar a la vanguardia”.

Con este plan, España se convierte en el primer país europeo donde los escolares recibirán formación para detectar emergencias y, sobre todo, saber reaccionar ante inundaciones, incendios o terremotos. Lo hace fruto del consenso de todas las administraciones e instituciones, que reclamó elevar a su propuesta de pacto de Estado.

Para impulsarlo, pese al portazo del PP y las dudas de formaciones independentistas y nacionalistas por considerar que acarrea amenazas en la “recentralización” de competencias, Sánchez ha avanzado que será el “principal punto” a abordar en la próxima Conferencia de Presidentes. El objetivo es sumar a las comunidades autónomas, con más recursos, a este pacto de Estado.