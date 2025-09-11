Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a sus hijos en un colegio privado de Las Rozas

Pablo Iglesias e Irene Montero escolarizan a dos de sus tres hijos en un colegio privado en Las Rozas (Madrid). El exvicepresidente de Gobierno y la eurodiputada y candidata de Podemos a las próximas generales han optado por este centro, pese a las duras críticas que han lanzado contra la educación privada durante su trayectoria política, llegando a asegurar que este tipo de enseñanza era un "mecanismo de segregación social, donde las familias más ricas se separan del resto".

Fuentes conocedoras confirman la decisión de los dirigentes de Podemos, y desde el partido rehúsan hacer comentarios al respecto. El centro es una cooperativa de docentes de carácter laico, y alineado con objetivos ecosociales.

La elección contrasta con las afirmaciones del exvicepresdiente durante los últimos años, donde cuestionaba la educación privada, asegurando había motivaciones clasistas en esta elección. “Papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial es porque no quieren que haya niños gitanos, no quieren que haya hijos de inmigrantes marroquíes, o de ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general, porque no quieren que se mezclen con niños de clase obrera”, aseguraba.

“Lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda es un 100%”, defendía.

En una entrevista en 2023, Iglesias llegaba a afear a los ministros socialistas que optasen por la educación privada: "Estando en un Consejo de Ministros con ministros socialistas que se supone que su partido se ha presentado como el artífice de la educación pública, muchos de ellos llevan a sus hijos a escuelas privadas porque creían que eran mejor. Cada uno que haga lo que quiera", ironizaba. "Pero hombre, como instituciones públicas hay que entender que la educación pública tiene una función democrática".

La decisión recuerda a la polémica surgida en 2018 tras la compra de un chalet en Gapagar, una decisión que causó gran revuelo por la incoherencia política que suponía para un líder que había asegurado que nunca abandonaría los barrios obreros y que seguiría viviendo en Vallecas.

Una de las justificaciones que ofrecieron entonces fue precisamente la cercanía de la finca a un colegio público de prestigio al que aspiraban a matricular a sus hijos. En aquella ocasión, la pareja sometió su decisión a un referéndum en su partido. En esta, a diferencia de aquella, han optado por el silencio.