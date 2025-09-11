Òmnium receta cohesión social para reforzar la "catalanidad" y frenar a la extrema derecha

Pese a que el asedio judicial al catalán como lengua vehicular en la escuela se ha impuesto como el 'leitmotiv' de esta Diada, hay otro fantasma que sobrevuela sobre este Onze de Setembre en Catalunya: el ascenso de la extrema derecha y, muy particularmente, de Aliança Catalana. A parte del independentismo le preocupa que se normalice el discurso de Sílvia Orriols, así como su participación en los actos soberanistas, una inquietud que ha abanderado Òmnium Cultural en un discurso en el que ha recetado cohesión social para muscular una "catalanidad" capaz de pararle los pies a partidos populistas y xenófobos.

El presidente de la entidad soberanista, Xavier Antich, ha hecho un llamamiento a "trabajar de forma urgente" por una Catalunya "inclusiva y abierta" capaz de incrementar el "sentimiento de pertenencia" por la vía de promover el catalán como lengua de vinculación al país y los derechos sociales. Su diagnosis es que, en la medida que las personas migradas que han hecho crecer la población catalana en los últimos años tengan sus necesidades cubiertas, igualdad de oportunidades y conozcan el catalán, más robusto será el escudo frente a la extrema derecha porque su discurso será mucho menos permeable.

La Catalunya de los 8 millones es un país diverso, y la diversidad no es una anomalía. La inmigración es un fenómeno estructural desde hace más de un siglo y estamos orgullosos de ello Xavier Antich — Presidente de Òmnium Cultural

El acto previsto en Arc de Triomf se ha visto reducido a la mínima expresión a causa de la lluvia, pero aún así, Òmnium no ha querido dejar pasar la oportunidad para desmarcarse de los argumentos del independentismo que comulga con Aliança Catalana. "La Catalunya de los 8 millones es un país diverso, y la diversidad no es una anomalía. La inmigración es un fenómeno estructural desde hace más de un siglo y estamos orgullosos de ello", ha reivindicado Antich.

Poniendo la mirada en el contexto internacional ha denunciado el "cóctel explosivo" que suponen dirigentes como Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu para los derechos democráticos. "El caso más extremo es la barbarie cruel e insoportable en Gaza y Ucrania. La catalanidad no es completa si no reaccionamos ante la vulneración sistemática de los derechos humanos", ha clamado lamentando "los vientos que soplan" dentro y fuera de Catalunya y que suponen una "responsabilidad histórica" para hacerles frente.

Recomponer los "grandes consensos"

Para Òmnium, la remontada del independentismo para por atender los frentes que tienen que ver con los derechos humanos, sociales y nacionales. Recomponer la mayoría que tuvo antaño, ha defendido la entidad, pasa por volverse a situar en los "grandes consensos", una línea discursiva que tiene puntos de conexión con el planteamiento del Govern de Salvador Illa. La defensa del catalán en la escuela -cuyo "ataque" ha vuelto a denunciar Antich- o el Pacte Nacional per la Llengua han sido terrenos de encuentro. Aunque la entidad hace una lectura distinta del objetivo de esos grandes pactos, ya que según Antich trabajar para "reconstruir la hegemonía social" es el primer paso "para recuperar la hegemonía política". La alternativa, ha advertido, es la de quedar "minorizados".

Ciudadanos independentistas en el acto de Òmnium en Arc de Triomf, minimizado por la lluvia / JORDI COTRINA

Aunque la lluvia ha impedido que subieran al atril, la entidad ha distribuido la declaración de representantes del independentismo civil en el que recuerdan que el movimiento viene de lejos y no se circunscribe solo a los años del 'procés', sino que estaba presente frente a la dictadura franquista y existía también en los años 90 pese a ser entonces un "reducto contracultural". Una manera de reivindicar que, aunque haya perdido la mayoría, los defensores de la independencia son más que entonces y continúan firmes en su propósito.

"Tiempo de reencontrarse"

Más aún cuando, aseguran, hay razones para defender que Catalunya tenga su propio Estado: desde el mal funcionamiento de Rodalies al "espolio fiscal", la emergencia habitacional y lingüística", la no aplicación de la amnistía o las altas tasas de pobreza. "No estamos donde querríamos. Es tiempo de reencontrarnos", sostienen, además de llamar a la "reconstrucción nacional" ante el "miedo y el odio" de la extrema derecha que amenazan con "fragmentar" aún más al independentismo.

Se trata de un texto que firman desde la expresidenta del Parlament Carme Forcadell al expresidente de la ANC Jordi Sánchez, así como la exsecretaria general de ERC Marta Rovira o los exconsellers Irene Rigau (CIU) y Xavier Vendrell (ERC). También personalidades como los abogados August Gil Matamala y Magda Oranich, la cineasta Isona Passola, la cocinera Ada Parellada o escritores como Màrius Serra, entre otros.