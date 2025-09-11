El independentismo llama a desobedecer la sentencia sobre el catalán en la manifestación menos concurrida desde 2012

Aunque el independentismo no pase por su mejor momento electoral ni tampoco en cuanto a su presencia en las instituciones, otra Diada más ha salido a la calle para intentar demostrar que, pese a todo, el movimiento sigue latiendo. Esta vez lo ha hecho en tres movilizaciones simultáneas celebradas en Barcelona, Girona y Tortosa. La de la capital catalana ha discurrido entre el Pla de la Palau y la estatua de Colón. Esas marchas masivas de antaño han pasado a mejor vida, pero aún así miles de personas han vuelto a concentrarse para reclamar la independencia de Catalunya. La Guàrdia Urbana ha cifrado en 28.000 los asistentes a la marcha de Barcelona. 41.500 en total si se suman las otras dos. Las cifras siguen cayendo en picado respecto a los momentos álgidos del 'procés'.

Durante toda la mañana de este jueves, los organizadores han trabajado con la idea de que la lluvia obligaría a recortar la marcha o a introducir cambios en el plan previsto. Finalmente, el tiempo ha respetado a los manifestantes. Al frente de la protesta ha destacado la presencia del presidente de la ANC, Lluís Llach, y el de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Al final del recorrido, Llach ha pronunciado un discurso en el que ha llamado a desobedecer las sentencias judiciales que cuestionan la inmersión lingüística en las escuelas de Catalunya. La última es del miércoles de esta semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó gran parte del decreto que hizo del Govern de Pere Aragonès para intentar blindar el catalán en las aulas. "Si el Estado y sus tribunales quieren imponernos estas sentencias, desobedezcamos. Desobedezcamos en las aulas, en las calles y en las instituciones porque ningún juez nos tiene que decir en qué lengua tenemos que hablar ni qué escuela debemos tener", ha exclamado.

La Diada independentista 2025 llena las calles de Barcelona pese a la lluvia / jordi otix

Para Llach, a la hora de afrontar la inmersión, el referente tiene que ser la organización del referéndum del 1-O del año 2017, cuando las instituciones catalanas desobedicieron todos los mandatos judiciales para celebrar esa consulta. "Tenemos derecho a la desobediencia cívica. ¿Lo recordáis? El éxito del 1-O se basó en la desobediencia", ha concluido Llach.

Debut de Aliança Catalana

Además, por primera vez, la organización ha tenido que lidiar con la presencia de la extrema derecha independentista. El año pasado, el primero con Salvador Illa al frente de la Generalitat, la formación de Sílvia Orriols se autoexcluyó de la cita. Sin embargo, la alcaldesa de Ripoll anunció en julio que había cambiado de opinión al escuchar al president de la ANC, Lluís Llach, decir que no les invitaba y que no les consideraba independentistas por no “respetar los derechos humanos”. Los esfuerzos de Òmnium Cultural y otras organizaciones convocantes para tratar de evitar su participación han sido en vano.