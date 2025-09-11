Junts y ERC se comprometen a "persistir" en la independencia en una Diada de perfil bajo

Lejos quedan aquellas Diades donde los líderes de ERC y Junts tenían grandes cuotas de protagonismo. El 'procés' se acabó, el independentismo perdió la Generalitat y una parte del movimiento reprocha a sus partidos el fracaso de los planes soberanistas. Ante todos estos obstáculos, ERC y Junts han llamado este jueves a "persistir" en la defensa de la independencia. Lo han hecho en una Diada en la que las dos formaciones han tenido un perfil tirando a bajo. Han estado en todas las movilizaciones y en todos los actos institucionales posibles, pero sin grandes proclamas ni golpes de efecto.

El mal tiempo que se ha registrado durante todo el día en Barcelona tampoco ha ayudado. Ante el riesgo de lluvia, que por la mañana había caído con fuerza en la ciudad, ERC ha decidido cancelar el tradicional acto político que organiza su federación en Barcelona y al que suele acudir la plana mayor de la dirección. El formato, el de siempre, tenía que ser el de un mitin en la calle Bruc con Ronda de Sant Pere y un almuerzo popular. Además, Junqueras no ha participado en la manifestación independentista organizada por la ANC.

La máxima representación republicana en la marcha ha recaído en la secretaria general, Elisenda Alamany. Es ella quien ha hecho un llamamiento a "persistir" en la defensa de Catalunya como "nación viva" frente a aquellos que quieren "pacificarla y dividirla". Sin citarlo explícitamente, también ha lanzado un dardo al actual president de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha reprochado querer una Catalunya que no vaya más allá de ser una mera "comunidad autónoma". Por la mañana, en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, Junqueras ha equiparado las reivindicaciones independentistas con las sociales: "Son una sola lucha".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, encabeza la ofrenda floral de su partido al monumento Rafael Casanova por la Diada / ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

Pese a todo, los republicanos pueden consolarse con que han tenido este año una Diada mucho más tranquila que la del año pasado. Entonces, el partido se encontraba sin líder y en plena batalla interna. Ahora, la fractura parece más o menos resuelta -aunque siguen existiendo corrientes críticas-, pero se ha podido ver a una ERC mucho más encarada a temas reivindicativos que ensimismada en sus problemas internos.

El guion de Junts no ha distado mucho del republicano. Su líder, Carles Puigdemont, ha circunscrito su exposición pública a un apunte en las redes en la que ha cargado contra la dinastía de los Borbones y ha llamado a defender la independencia y el "futuro de la nación". En el resto de intervenciones del día, los posconvergentes han dedicado sus discursos a proclamar que siguen existiendo "más motivos que nunca" para defender la independencia, aunque este proyecto político no concite las mayorías de la pasada década. Entre estos motivos, los dirigentes Jordi Turull y Josep Rius han citado "el expolio fiscal" del Estado a Catalunya y la "ofensiva judicial" contra el catalán.

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, y la portavoz de Arran, Laia Canigó. / Quique García / EFE

Desde la CUP, ha intentado mandar un mensaje de optimismo al movimiento. Lo ha hecho el secretario general de la CUP, Non Casadevall, en su primera Diada al frente de la organización. "A pesar de la lluvia, a pesar de los intentos de imponer una falsa normalidad en el país, a pesar de los ataques al catalán, aquí estamos", ha dicho.