Los partidos independentistas acuden a la Diada con el veto al PSC enterrado

Hubo un tiempo no tan lejano en el que para los partidos independentistas era un anatema la posibilidad de pactar con el PSC. La premisa era que no había nada que tratar con "los del 155", en alusión al apoyo que los socialistas dieron en su día a la suspensión de la autonomía catalana. Por ejemplo, en la campaña electoral al Parlament de 2021, Junts, ERC y la CUP se comprometieron por escrito a no pactar la formación de gobierno con el PSC "en ningún caso" y fuera cual fuera "la correlación de fuerzas" en las urnas. Algo más de cuatro años después, el independentismo llega a la Diada con ese veto al PSC diluido. Ya solo lo practica la ANC.

El último partido en abandonar ese veto ha sido la CUP. Fue en el mes de abril pasado cuando los anticapitalistas, que hasta entonces siempre habían sido reacios a cualquier trato con los socialistas, empezaron a negociar con el Govern de Illa un decreto sobre vivienda. Unos días más tarde llegarían a un acuerdo. La diputada Laure Vega no tuvo reparos en reivindicar que ese pacto -firmado a cuatro bandas entre el PSC, ERC, los Comuns y la CUP- había supuesto una "conquista social". La decisión de levantar el veto sacudió internamente a la organización. La prueba es que unos meses después la diputada de la CUP Laia Estrada dejaría el escaño, entre otras cuestiones, por su desacuerdo con esta deriva pragmática de llegar a acuerdos con el ejecutivo socialista.

Junts también fue en su día uno de los partidos más beligerantes en contra de los grandes pactos con los socialistas, aunque técnicamente nunca dejaron de practicarlos en los ayuntamientos. En su caso, el veto cayó mucho antes, cuando en 2023 decidieron hacer presidente a Pedro Sánchez a cambio de la amnistía. Además, la semana pasada se produjo una foto que borró definitivamente esa prevención al PSC: la reunión entre Carles Puigdemont y Salvador Illa en Bruselas. Es cierto que en el encuentro Junts tuvo mucho que ganar porque supuso el reconocimiento implícito de Puidgemont como interlocutor de pleno derecho del Govern pese a su situación judicial. Pero, a la vez, también acabó con ese rechazo público a cualquier acercamiento a los socialistas catalanes.

ERC quiere la independencia de Catalunya, pero en este momento no hay las mayorías para construir este proyecto Oriol Junqueras — Presidente de ERC

El partido independentista que primero rompió el tabú fue ERC, que hace años que empezó a pactar de forma recurrente con el PSOE en el Congreso. El momento álgido llegó en agosto de 2024 cuando los republicanos votaron a favor de la investidura de Illa. Esto probablemente explica que, a estas alturas, ERC ya pueda hablar sin paños calientes del tema. Este mismo martes, en Catalunya Ràdio, el líder del partido, Oriol Junqueras, ha abordado el asunto. Su tesis es que llegar a pactos con el PSC no te convierte en menos independentista. "ERC quiere la independencia de Catalunya, pero en este momento no hay las mayorías para construir este proyecto", ha admitido. Es por esto que, como "sí hay mayorías para resolver" otros asuntos com sería una nueva financiación para Catalunya, ERC recurre a los pactos con Illa.

La distancia entre Òmnium y la ANC

En el campo de las entidades independentistas, Òmnium Cultural ha hecho exactamente la misma evolución. Nunca fue partidaria del president Illa, pero ha llegado a acuerdos con él vinculados, sobre todo, a la defensa de la lengua catalana. La única organización independentista de relieve que se mantiene fiel al veto es hoy por hoy la ANC. La entidad que preside Lluís Llach considera que cualquier acercamiento al Govern supone un gesto "autonomista" y un retroceso en la lucha por la independencia. "Salvador Illa es la señal de que el independentismo ha tocado fondo", dijo Llach esta semana en una entrevista con EL PERIÓDICO. El otro actor independentista que mantiene un veto estricto es Aliança Catalana, pero aquí la situación es distinta. Es el propio Govern es quien mantiene un 'cordón sanitario' contra el partido de Orriols.

Que Junts, ERC y la CUP hayan levantado el veto al PSC no significa que ahora vayan a entregarse sin más a los socialistas ni que Salvador Illa pueda pensar en una legislatura placentera en los próximos cuatro años. De hecho, ahora mismo, ninguno de los tres se plantea negociar los presupuestos catalanes de 2026. Sin embargo, sí es otra constatación del cambio de rasante de la política catalana y de los códigos en los que se manejó durante el procés.

Los no independentistas

Que Junts, ERC y la CUP hayan levantado el veto definitivamente al PSC tiene varias potencialidades para el Govern de Illa, pero también tiene contraindicaciones, ya que da munición al PP y Vox a la hora de intentar que cuaje su relato de que Illa es un president arrodillado al independentismo. Los populares hace años que denuncian que la Diada ha sido "secuestrada" por los partidos soberanistas como arma a favor de la independencia y excluyendo de su celebración al resto de catalanes que no apoyan el Estado propio. Una crítica que ahora extienden también al PSC, al que sitúan como "rehén" de ERC y Junts por sus pactos en el Congreso y el Parlament. "Queremos una Diada de la concordia, no del enfrentamiento", deslizó el vicesecretario Territorial del PP, Elías Bendodo, el martes en una visita a Catalunya.

También Vox, que nunca ha celebrado esta festividad, considera que el Onze de Setembre es una jornada "guerracivilista" que "no es de todos los catalanes". Su portavoz en el Parlament, Joan Garriga, propuso trasladar la Diada al día de Sant Jordi (23 de abril) o al día de la Mare de Déu de Montserrat (27 de abril) por considerarlas unas fiestas mucho más transversales. Hace años que eso ya lo intentó Ciudadanos sin éxito.