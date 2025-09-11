El Govern reivindica el catalán como lengua de cohesión y pide "'seny' y ambición"

Con la sentencia aún humeante del Tribunal Superior de Justícia que pone en jaque el modelo de inmersión en la escuela, el Govern ha conmemorado la Diada reivindicando el catalán como argamasa de la sociedad en Catalunya. Más allá de anunciar por boca del president Salvador Illa que recurrirá la decisión de los jueces y consciente de que la gran jarra de agua fría puede llegar en cuestión de semanas por parte del Tribunal Constitucional, el Executiu ha defendido que el catalán forma parte de la columna vertebral de la "cohesión social" de la "nación".

Así lo ha verbalizado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una conmemoración en el que la protección del catalán se ha convertido en el principal hilo conductor de este Onze de Setembre. "Ningún proyecto nacional es sólido si deja a alguien atrás", ha espetado tras la ofrenda al monumento de Rafael Casanova. La también consellera ha hecho hincapié en la "voluntad de ser" de Catalunya y el empeño por "preservar" la democracia y los derechos conquistados, por lo que ha hecho un llamamiento a "mantener el nervio nacional y civil".

Ningún proyecto nacional es sólido si deja a alguien atrás Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

Eso sí, siguiendo la estela de la "Catalunya centrada" por la que ha abogado el president de la Generalitat, Paneque ha pedido que la "ambición" se combine también con el "'seny'". Una cordura y actitud comedida que, a su juicio, debe formar parte también de la hoja de ruta para garantizar que Catalunya sea "tierra de acogida" por la vía de fortalecer los servicios públicos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, han apuntalado esa vocación de los socialistas por ejercer de escuderos del catalán en una jornada como la de este jueves. El primero ha cargado contra la "incomprensión y la hostilidad" contra la lengua que "une" a los catalanes; y la segunda, más mesurada, ha llamado a cerrar filas con los pilares que "singualrizan la identidad y la cultura" de Catalunya.