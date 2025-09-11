La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

Catalunya celebra este jueves su segunda Diada con el PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista en el Parlament. La jornada empieza el martes 10 de septiembre con la izada de una gran 'senyera' en el Parlament, seguida del tradicional discurso institucional a cargo del president Salvador Illa.

El 11 de septiembre se dará inicio al resto de actos y actividades de la Diada, desde primera hora con la ofrenda floral a Rafael Casanova, el acto político de Òmnium Cultural, las tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Tortosa y Girona, convocadas por las principales entidades independentistas, y el cierre del día con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y los tradicionales conciertos en el paseo de Lluís Companys.

EL PERIÓDICO ofrece cobertura en directo, minuto a minuto, de los eventos y de las reacciones políticas.

May Mariño Pedro Sánchez usó el catalán para felicitar a los catalanes en la Diada "Pedro Sánchez usó el catalán para felicitar a los catalanes en la Diada. "'Aquest Onze de Setembre celebrem la Catalunya de tots i de totes: oberta, plural i amb ambició de futur'", afirmó en X. "'Convivència, respecte i progrés compartit perquè els catalans i les catalanes segueixin avançant. Bona Diada!'", dijo Pedro Sánchez en un mensaje en el que adoptó la imagen de la Generalitat de Cataluña para celebrar esta festividad

Feijóo felicita la Diada: "Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad" "Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad". Así festejaba el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este 11 de septiembre, la Diada. El líder popular apeló a la celebración "por una Cataluña próspera, abierta y competitiva", afirmaba en la X. Siempre en castellano, salvo por este detalle, en catalán, Feijóo deseó una "bona Diada a todos los catalanes", informa May Mariño.

Cambios en el transporte público por la Diada Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) desplegará este jueves, 11 de septiembre, 20 trenes del Metro de Barcelona más, superando un 22% la oferta habitual de las tardes de festivo, durante la Diada Nacional de Catalunya y prevé desviar hasta 12 líneas de autobús entre la mañana y la tarde. Aquí toda la información.

Los partidos independentistas acuden a la Diada con el veto al PSC enterrado Ya solo la ANC mantiene el rechazo a establecer cualquier relación con los socialistas y el president Illa. Quim Bartomeu y Gisela Boada lo explican en esta crónica

Las autoridades ya desfilan en la ofrenda floral tradicional de la Diada Las celebraciones oficiales de la Diada han arrancado ya este jueves con las ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, símbolo de la resistencia catalana frente a las tropas borbónicas en 1714.

Sara González Illa defiende que toca "centrar Catalunya" y se compromete a librar batalla por la financiación y el catalán El president reivindica que la "cohesión social" pasa por la aplicación de la amnistía para preservar la "pluralidad política" y por resolver problemas como la emergencia habitacional. Hay un convencimiento que impregna cada recoveco del Palau de la Generalitat desde que Salvador Illa es president: Catalunya se ha pasado demasiados años enfrascada en el debate sobre la relación con España y ha relegado la gestión de grandes carpetas que han quedado amontonadas en los despachos de las instituciones. Mientras se hablaba de independencia, vienen a decir en el actual Govern, no se abordaba ni el problema de la vivienda ni el de las infraestructuras, tampoco el de la financiación ni el del retroceso del catalán, sometido además a la acción de los tribunales. Es por ello que, tras un primer año consolidándose en el cargo, el president ha defendido en su discurso con motivo de la Diada que toca poner rumbo a una Catalunya "centrada" y con el foco puesto en lo "realmente importante". La crónica completa de Sara González, aquí.

Gisela Boada La gran 'senyera' ya ondea en la entrada del Parlament La gran ‘senyera’ de 54 metros cuadrados, izada en un mástil de 25 metros, ya ondea en la entrada del Parlament, marcando el inicio de los actos de la Diada de Catalunya. El cuerpo de Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana de gala del Ayuntamiento han desplegado la bandera ante los más de 500 representantes del mundo político, social y económico de Catalunya, antes de erigirla frente al Palau, en un acto cargado de solemnidad y simbolismo. Mientras la bandera recorría el mástil sonaba 'El cant de la senyera' interpetada por el Orfeó Català.

Gisela Boada Illa y Rull entregan la ‘senyera’ a Barcelona Como muestra de agradecimiento por la cesión del espacio del Parc de la Ciutadella para erigir el mástil, el president de la Generalitat, Salvador Illa y el del Parlament, Josep Rull, han entregado simbólicamente la bandera al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, como regalo a la ciudad. El gesto sella un acuerdo entre las tres instituciones para fijar la ceremonia de la izada cada 10 de septiembre como inicio oficial de los actos de la Diada.

Mas y Aragonès completan la presencia de expresidents de la Generalitat Los expresidents Pere Aragonès y Artur Mas han llegado prácticamente a la vez y con un saludo amistoso al Parc de la Ciutadella. Junto a José Montilla y Jordi Pujol completan la foto de los cuatro expresidents, además del actual, Salvador Illa, que rinden homenaje a la ‘senyera’ en la vigila de la Diada. Faltan Pascual Maragall, Quim Torra y Carles Puigdemont, que no asistirán.