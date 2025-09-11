Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Onze de Setembre, al minuto

La Diada de Catalunya 2025, en directo: última hora de los actos del 11 de septiembre

Así será la Diada de Catalunya 2025: guía de actos y actividades

Guía | Todos los detalles de manifestación independentista de la Diada 2025

Conciertos de la Diada de Catalunya 2025: ¿quién actúa este 11 de septiembre y dónde?

La gran 'senyera' ya ondea en la entrada del Parlament

La gran 'senyera' ya ondea en la entrada del Parlament / ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

Carlota Camps

Quim Bertomeu

Sara González

Catalunya celebra este jueves su segunda Diada con el PSC al frente de la Generalitat y sin mayoría independentista en el Parlament. La jornada empieza el martes 10 de septiembre con la izada de una gran 'senyera' en el Parlament, seguida del tradicional discurso institucional a cargo del president Salvador Illa.

El 11 de septiembre se dará inicio al resto de actos y actividades de la Diada, desde primera hora con la ofrenda floral a Rafael Casanova, el acto político de Òmnium Cultural, las tres manifestaciones simultáneas en Barcelona, Tortosa y Girona, convocadas por las principales entidades independentistas, y el cierre del día con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y los tradicionales conciertos en el paseo de Lluís Companys.

EL PERIÓDICO ofrece cobertura en directo, minuto a minuto, de los eventos y de las reacciones políticas.

