El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España

En el curso de la larga batalla del exjefe de Regulación Contable del Banco de España, Jorge Pérez Ramírez, contra el Banco de España, el 22 de junio de 2020 fue una fecha relevante. La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó ante un recurso de suplicación presentado por el empleado la llamada "caducidad", es decir, que había presentado fuera de plazo, en 2019, su demanda contra el despido.

La sala estuvo presidida por la magistrada María Aurora de la Cueva Aleu, magistrada de la Sala desde 2005, nombrada presidenta de toda la Sala Social por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en septiembre de 2016.

La trascendencia: la magistrada responsable del juicio oral en el juzgado 41 de Madrid había dictado el 8 de enero de 2020 una sentencia en la que los hechos probados le daban la razón y perfilaba una sentencia de despido improcedente.

Pero, desestimó la demanda tras acoger el argumento de los abogados que representaban al empleador en el sentido de que la misma había sido presentado fuera de plazo.

Ahora, 22 de junio de 2020, la puerta a la reclamación laboral parecía cerrarse.

La confirmación de la caducidad por parte del TSJM lleva a la presentación de un recurso de unificación de doctrina ante la Sala Social del Tribunal Supremo por parte de la defensa de Pérez Ramírez. Una demanda que es todo un desafío después del criterio establecido por el TSJM. Lo que resuelva el Supremo será decisivo.

Y he aquí que el 19 de mayo de 2021, la Sala Social del Tribunal Supremo, pese a presiones del Banco de España, de las que se deja constancia en la propia sentencia, admite el recurso. La acción de despido no estaba caducada. Y esta decisión queda consagrada como precedente jurisprudencial. El Supremo devuelve a través de su resolución toda la causa a la magistrada Rodrigo Saiz para que “con plena libertad de criterio proceda a resolver el resto de las cuestiones planteadas por las partes”. Mientras la magistrada se dispone a hacerlo, los letrados de Uría, contratados por el Banco de España -que cuenta en plantilla con alrededor de cien letrados- conocedores de los hechos probados ya contenidos en la sentencia del 8 de enero de 2020, temen con razón de que la sentencia sea adversa a sus intereses.

Y se sacan de la manga -ahora que han fracasado con la "operación caducidad" al pinchar en hueso en la Sala Social del Supremo- un recurso que consideran una jugada maestra para abortar la sentencia condenatoria. Dirigen un escrito a la magistrada Rodrigo Saiz, titular del juzgado 41 de Madrid en la que le piden que suspenda la tarea de dictar sentencia tal como le ha solicitado el Supremo y, que, en cambio, eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para volver a abordar la resolución que acaba de adoptar la Sala Social del Tribunal Supremo. Es decir, niegan de facto que lo que ha acordado el Supremo ya es firme.

La magistrada fija el 7 de julio para dictar sentencia. La solicitud de suspender es desestimada por la magistrada una vez; y una segunda vez.

Y mientras se espera el veredicto entra en acción un abogado llamado Borja Ruiz de la Cueva. Sí es el hijo de la magistrada María Aurora de la Cueva Aleu, que presidió la Sala que falló a favor de la caducidad, Borja trabaja con contratos temporales de tres meses para el potente departamento jurídico del Banco de España, bajo el mando del secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego.

Así que este abogado escribe una pieza sobre los "plazos de caducidad" y los despidos y "la modificación de la doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo con motivo de una reclamación administrativa previa".

El letrado recoge los argumentos que los abogados de Uría han expuesto ante la magistrada Rodrigo Saiz primero y ante el TSJM después y, más tarde, ante la Sala Social del Tribunal Supremo.

Concluye con esos argumentos su artículo en la revista digital Almacén de Derecho. El 30 de junio de 2022 señala: "Considero que existen serias dudas acerca de la constitucionalidad del precepto de interpretación vinculante del Tribunal Supremo".

El 7 de julio de 2022, la magistrada Rodrigo Saiz dicta sentencia sobre el fondo tal como se le pedía desde el Supremo y contra el Banco de España, vía escritos y el lobby intelectual del abogado Borja Ruiz de la Cueva, con las ideas de Uría a favor del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) Declara improcedente el despido, como ya apuntaba en los hechos probados del 8 de enero de 2020, así como el pago de una indemnización si el Banco de España no procede a su reincorporación.

El Banco de España recurre la sentencia ante el TSJM y solicita que se eleve cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Pérez Ramírez también recurre pese a haber ganado; quiere reincorporarse a la institución.

Y volvemos, pues, al TSJM. La Sala que había resuelto abordar la exigencia del Banco de España de elevar cuestión de inconstitucionalidad estaba presidida por la misma magistrada que había confirmado la caducidad y recibido el varapalo de la Sala Social del Tribunal Supremo (que la anuló] en 2022.

Pero lo que no había sabido la defensa de Pérez Ramírez en aquella ocasión ahora, en junio de 2023, mientras se tramitaba la cuestión de inconstitucionalidad sí lo supo. Porque el artículo de Borja Ruiz de la Cueva se comentó en círculos jurídicos.

El hijo de la presidenta de la Sala trabajaba para el Departamento Jurídico del Banco de España, según ya hemos señalado.

La presidenta, que no tuvo la iniciativa de abstenerse en 2020, tampoco consideró pertinente hacerlo ahora en 2023.

Pero ante su negativa, la defensa la recusó. La presidenta sostuvo que los trabajos de su hijo para la asesoría jurídica del Banco de España no constituían una causa de recusación. Con todo, cambió su parecer y decidió abstenerse.

La composición de la Sala fue cambiada y se designó nueva ponente.

La Sala para deliberación y fallo de la sentencia fue citada para el 13 de septiembre de 2023. El TSJM notifica el 14 de septiembre la sentencia en el recurso de suplicación. Son 70 páginas.

El resultado fue sorprendente. Admitía el recurso del Banco de España: revocaba la sentencia dictada por el juzgado de lo Social número 41 de Madrid y declaraba la procedencia del despido.

Pérez Ramírez presentó en septiembre de 2024 un recurso de amparo ante el TC en el que pide la anulación de esa sentencia. Y espera el veredicto en esta larga y dura batalla que se inicia cuando es despedido después de una persecución inquisitorial cuyo origen son sus discrepancias con la operación de salida a Bolsa de Bankia promovida por la cúpula del Banco de España.

"Vendían lo que se presentaba en libros como oro a precio de cobre", declaró el exjefe de Regulación Contable del Banco de España en el juicio oral del caso Bankia.

En marzo de 2025, Borja Ruiz de la Cueva, pasa de trabajar en contratos temporales, sin hacer una oposición, a la plantilla del Banco de España vía una selección de méritos, con nivel 9 del grupo directivo, el que tienen los inspectores que pasan una oposición y titulados del Servicio de Estudios del Banco de España. Tres meses más tarde, en junio de 2025, la comisión ejecutiva del Banco de España aprueba ascensos. Allí está Borja. Pasa a nivel 8. Un ascenso que para los empleados se consigue no antes de los 5 años. El ascenso, además, se hace con efecto de 1 de marzo de 2025, fecha en la que había ingresado como empleado de plantilla.

El sueldo anual del nivel 8 es de 74.000 euros anuales, a lo que cabe añadir un 7,4% que se abona a un plan de pensiones, lo que eleva la remuneración a 79.550 euros.