Aliança Catalana se estrena en la manifestación de la Diada cargando contra la ANC y Òmnium

Aliança Catalana ha acudido por primera vez a la manifestación independentista de la Diada y se ha estrenado cargando contra las entidades organizadoras, que en los últimos días han advertido a sus dirigentes de que no respetar los "derechos humanos" les excluye del movimiento. Y es que los organizadores han leído la maniobra como una "provocación", ya que los ultras señalaron qeu acudirían a llamarles "mediocres". En declaraciones a la prensa justo antes de empezar la protesta, la alcaldesa de Ripoll y líder de las filas, Sílvia Orriols, ha defendido su participación y ha vuelto a insistir en que responde a su cara a cara con los "sectarios".

Arropada por decenas de miembros del partido, la líder de la extrema derecha independentista ha cargado duramente contra los organizadores -principalmente contra ANC y Òmnium- y ha asegurado que su partido representa a "más catalanes" que la Assemblea. Además, un día después de la nueva sentencia del TSJC sobre el catalán en las escuelas, ha reivindicado su partido como el único que defiende que solo la lengua catalana sea oficial en Catalunya.

Durante la concentración, los simpatizantes de Orriols han proclamado gritos xenófobos como "fuera castellanos y musulmanes" o "Catalunya catalana", y también han proferido graves insultos contra los presidentes Salvador Illa y Pedro Sánchez, así como contra el expresident Carles Puigdemont, a quien han acusado de "traidor".

Fuerte dispositivo de seguridad

Su presencia en la manifestación ha agitado los ánimos de algunos manifestantes, especialmente al final de la concentración, cuando se han vivido momentos de tensión al llegar la dirección de Aliança al monumento de Colón en Barcelona, punto final de la manifestación. Decenas de personas les han increpado al grito de "Catalunya antifascista" y les han exigido que se marcharan.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JORDI OTIX

Los Mossos d'Esquadra, que ya les habían encapsulado al inicio de la marcha para evitar que coincidieran con la cabecera y con el resto de partidos presentes, han habilitado un cordón para que abandonaran la concentración. Entre 30 y 40 agentes han participado en el dispositivo especial para evitar incidentes con la extrema derecha.

Unas horas antes de la manifestación, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, había explicado en declaraciones a Ràdio 4 que estaba trabajando con la ANC y el resto de convocantes para evitar que Orriols consiguiera la repercusión y la imagen que considera que buscaba con su asistencia, que ha tachado directamente de "provocación".

La propia Orriols anunció su intención de acudir a este acto del Onze de Setembre en las redes sociales el pasado mes de junio. Lo hizo en respuesta a un artículo de EL PERIÓDICO que justamente explicaba que la ANC y Òmnium les habían excluido por considerar que la formación de extrema derecha independentista va en contra de "los derechos humanos". La dirigente replicó poco después en X: "Me daba pereza ir, pero ahora iré aunque solo sea para llamarles mediocres y sectarios a la cara".

El año pasado, el primero con Illa al frente de la Generalitat, la formación se autoexcluyó de la cita. Hasta ahora Orriols había centrado su agenda durante la Diada en los actos en el Ayuntamiento de Ripoll, municipio del que es alcaldesa desde 2023.