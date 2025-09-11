El acto institucional de la Diada reúne las voces de Antonio Orozco, Ven'nus o Queralt Lahoz

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este jueves el acto institucional del Día nacional de Catalunya que se ha celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en Barcelona, y que ha contado también con la participación de los miembros del Consell Executiu. El evento lo ha conducido la periodista Aurora Massip y ha contado con las actuaciones musicales de Antonio Orozco, La Maria, Queralt Lahoz, Ignasi Terraza y la Coral Vozes y el Cor Groove, que han interpretado el himno nacional de Catalunya. También han intervenido Àngel Llàcer y Francesca Piñón, así como los bailarines Núria Guiu y Pere Seda.

Antes de empezar el acto, los Castellers de Vilafranca han actuado en el vestíbulo del TNC, una actuación que ya ha sido seguida por Illa, que ha llegado al complejo cultural sobre las seis y media de la tarde. Ya dentro del TNC, la periodista Aurora Massip ha presentado el evento, y a continuación ha habido una 'performance' coreográfica de Núria Guiu acompañada de 12 bailarines, que han interpretado una versión instrumental del tema 'Bon dia' de Els Pets.

A continuación se ha proyectado un vídeo sobre el periodista Paco Candel y los artistas Queralt Lahoz, en la voz, e Ignasi Terraza, en el piano, han interpretado el tema musical 'El meu carrer'.

El acto ha seguido con la interpretación de Àngel Llàcer del poema 'La Nostra Terra', del poeta mallorquín Josep Maria Llompart, y con la actuación musical de Ven'nus, que ha cantado 'Segurament'.

Els servidors públics también han tenido su espacio, con un homenaje que ha corrido a cargo de la propia Massip, para dar paso a continuación a la canción 'Amb tu', de Lax'n'Busto, interpretada por Pemi Fortuny..

Acto seguido se ha interpretado la canción 'Jo vinc d'un silenci', con la participación conjunta de Raimon en una pantalla y de Els Amics de les Arts en el escenario.

Después de otro vídeo sobre el Congrés de Cultura Catalana ha sido el turno de la actuación de Folk as Queer (Pere Seda), que ha sido seguido de un monólogo sobre la matemática Maria Assumpció Català, fallecida en 2009, interpretado por Francesca Piñón.

La actuación musical de La Maria, con el tema 'Qui s'ha inventat l'amor', y 'Tendresa', cantada por Antonio Orozco, que ha supuesto el final del acto antes de que la Coral Vozes y el Cor Groove + Quartet interpretasen el hímno nacional de Catalunya.