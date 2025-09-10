Sílvia Orriols acudirá a la manifestación de la ANC por la Diada: "Iré a llamarles sectarios"

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, participará en la manifestación convocada por la ANC y el resto de entidades soberanistas con motivo del Onze de Setembre. La dirigente lo anunció en redes sociales en respuesta a un artículo de EL PERIÓDICO que explicaba que los organizadores -entre ellos ANC y Òmnium- habían excluido a la formación de extrema derecha independentista por considerar que va en contra de "los derechos humanos". La dirigente replicó poco después en X: "Me daba pereza ir, pero ahora ire aunque solo sea para llamarles mediocres y sectarios".

"Vendrá ella y vendrá [Jordi] Turull, si ella es independentista, que venga, ha declarado este miércoles en RAC1 el presidente de la ANC, Lluís Llach, un día antes de la movilización. Aunque en la presentación de la marcha subrayó que solo serían bienvenidos quienes "respeten los derechos humanos" -más allá de su voluntad de independencia- y acusó a Aliança Catalana de vulnerarlos, el cantautor admite que no pueden impedir la asistencia de Orriols si acude “a título de militante”, como ya relató en una entrevista con este diario.

Tal como ha ido publicando este diario, Orriols ha reiterado desde entonces su intención de acudir y lo hará con una "pancarta identificativa" de su partido, según confirmaron fuentes de la formación. Sin embargo, la líder ultra no participará en el acto institucional del miércoles por la tarde en el Parlament, en el que se izará una gran 'senyera', pese a haber sido convocada, como confirman fuentes de la Cámara catalana.

Será la primera vez que Orriols haga acto de presencia en esta manifestación, pues hasta ahora su agenda se había centrado en los actos municipales en el Ayuntamiento de Ripoll, del que es alcaldesa desde 2023.