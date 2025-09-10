Illa defiende que toca "centrar Catalunya" y se compromete a librar batalla por la financiación y el catalán

Hay un convencimiento que impregna cada recoveco del Palau de la Generalitat desde que Salvador Illa es president: Catalunya se ha pasado demasiados años enfrascada en el debate sobre la relación con España y ha relegado la gestión de grandes carpetas que han quedado amontonadas en los despachos de las instituciones. Mientras se hablaba de independencia, vienen a decir en el actual Govern, no se abordaba ni el problema de la vivienda ni el de las infraestructuras, tampoco el de la financiación ni el del retroceso del catalán, sometido además a la acción de los tribunales. Es por ello que, tras un primer año consolidándose en el cargo, el president ha defendido en su discurso con motivo de la Diada que toca poner rumbo a una Catalunya "centrada" y con el foco puesto en lo "realmente importante".

Sabido es que Illa se siente cómodo situándose en el centro del tablero atendiendo a izquierda y a derecha con el sosiego y la moderación por bandera tras más de una década de polarización ahora exportada al clima estatal. ¿Pero qué es para él lo "realmente importante"? De la alocución se desprende que, especialmente, más recursos vía mejora de la financiación para reforzar los servicios públicos y un proyecto centrado en el autogobierno que dibuja el Estatut, cimientos de su receta para la cohesión social en la Catalunya con más población y más diversidad de toda su historia.

No es casual, explican fuentes del Executiu, que se haya escogido el Saló Verge de Montserrat para la puesta en escena. Más allá del milenario de la abadía, Illa se acoge a la "catalanidad plural" que se le otorga a la Moreneta, a la que no hay president de la Generalitat que no se haya encomendado para lograr sus objetivos o superar dificultades. Devoto de la liturgia, no se ha saltado tampoco esa tradición. "Catalunya quiere ejercer su autogobierno con los recursos que le corresponden para mejorar la vida de los catalanes y de las catalanas", ha asegurado con un retrato de la virgen negra como testigo.

A sabiendas de que la financiación singular es un reto titánico, pero que la estabilidad de su Govern en minoría depende de lograrla, ha prometido que Catalunya "se hará escuchar" no mediante "chillar más" que el resto -un nuevo dardo a la Comunidad de Madrid-, sino porque va a librar batalla por un modelo "en beneficio de toda la ciudadanía" y con la "máxima unidad" de los partidos políticos catalanes. No es baladí que, a las puertas de dar a conocer las concreciones de la financiación, Illa haya recordado la "solidaridad" con Extremadura y Castilla y León enviando bomberos catalanes para combatir los incendios.

El Govern tiene entre ceja y ceja resolver las grietas con ERC y que Junts se sume al carro del reto de la financiación. Con la foto de la semana pasada estrechando la mano de Carles Puigdemont ya colgada en el álbum de su mandato, el president considera que se restañan heridas derivadas de un 'procés' que es ya una suerte de foto color sepia. En su alocución no ha mencionado directamente la aplicación pendiente de la amnistía para que el líder de Junts pueda regresar sin riesgo a ser encarcelado, pero sí que ha defendido la "pluralidad política con la participación plena de todos los actores políticos escogidos" por los catalanes. Es decir, que tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras queden libres de cargos judiciales para poder cerrar etapa y "mirar hacia delante".

Dar carpetazo a esa situación permitirá, según Illa, no solo reforzar la "convivencia" en Catalunya, sino "centrar todas las energías" con consensos renovados. Justo en una Diada marcada por la nueva sentencia del Tribunal de Justícia de Catalunya que pone en jaque el catalán como lengua vehicular en la escuela, el president ha reivindicado el Pacte Nacional per la Llengua como ejemplo de cómo responder a los grandes desafíos. "El catalán debe continuar siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país. Porque en una sociedad global como la nuestra, el catalán enriquece y el catalán suma", ha afirmado a la espera del chaparrón que puede suponer el veredicto del Tribunal Constitucional.

No obstante, el jefe de la Generalitat se ha apoyado en la palabra 'Esperanza' del libro 'Aurea Dicta' de Miquel Barceló para tratar de transmitir que nadie dé nada por perdido. En el Govern advierten de que la extrema derecha se nutre del desasosiego, por lo que la Catalunya "centrada" debe atender lo que quita el sueño a los catalanes: de garantizar el derecho a la vivienda para que no sea "un negocio sin límites" y la movilidad -Rodalies es un quebradero de cabeza- a la seguridad en calles y plazas o la prevención forestal tras los incendios del verano.

De atender esas carpetas depende, según el president, la "convivencia" en Catalunya, por lo que pide que no se caiga en la telaraña de la "intolerancia" en un contexto en que las encuestas auguran un crecimiento de formaciones como Aliança Catalana y Vox. "Catalunya se ha hecho, y se seguirá haciendo, con gente diversa, venida de todas partes", ha reivindicado, además de cargar contra la "deshumanización" que se abre paso en el contexto global y de denunciar el "genocidio" que está sufriendo el pueblo de Palestina por parte de Israel. "Catalunya no quiere ni debe callar", ha espetado.

La Diada "de todos" es el lema que, sin que se haya dejado por escrito en el cartel institucional, vertebra la celebración de un Govern que quiere dejar atrás los Onze de Setembre que capitalizaban, especialmente, los partidos independentistas y que ahora pretende también "abierta al mundo". Esta es, de hecho, la primera celebración diseñada íntegramente por el ejecutivo de Illa, ya que la del año pasado tuvo lugar cuando apenas hacía un mes que había puesto un pie en la Generalitat y se limitó a seguir la minuta que le dejó en herencia Pere Aragonès.

Buscando que la festividad trascienda los bloques enquistados años atrás, por primera vez los consellers se repartirán por todo el territorio para huir de una mirada centrada solo en Barcelona. Illa busca que su Govern en minoría sea omnipresente, que no se le pueda reprochar que no atiende todos los flancos y desde todos los rincones. Sin embargo, ha echado mano del realismo que él mismo receta cada vez que pacta con sus socios: "Un país no se acaba nunca de hacer". La Diada, termómetro político de cada curso en Catalunya en loas actos y movilizaciones convocados por instituciones y sociedad civil, darán hoy cuenta de ello.