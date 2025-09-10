Rull se inspira en Maragall y recupera la izada de una gran 'senyera' en el Parlament por la Diada

Hace más de dos décadas, en 2004, el entonces president Pasqual Maragall (PSC) quiso dar un giro a las celebraciones institucionales de la Diada y acercarlas a la ciudadanía con la izada de una gran 'senyera' en el Parc de la Ciutadella, sede del Parlament de Catalunya, presidido entonces por Ernest Benach (ERC). Más de 15.000 personas participaron en aquella jornada, que se repitió hasta 2008, cuando la crisis obligó a recortar gastos y la bandera dejó de ondear cada 11 de septiembre. Diecisiete años después, la imagen regresará a las puertas de la Cámara catalana y una gran 'senyera' volverá a inaugurar los actos del Onze de Setembre.

Desde la restauración de la democracia en 1980 y hasta 2004, los actos institucionales se habían limitado a una recepción en el Parlament y a la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova. Ese año, Maragall instauró una nueva tradición y convirtió las puertas de la Cámara en un espacio de convivencia entre cultura, música e institucionalidad, cuyo broche fue que los Mossos d’Esquadra izaron una gran 'senyera' junto a un escenario con Joan Manuel Serrat interpretando una canción en catalán y otra en castellano. A esta ceremonia le siguieron lecturas de poemas y conciertos, entre ellos, el del actual presidente de la ANC, Lluís Llach.

Celebración de la Diada Nacional de Catalunya en el Parc de la Ciutadella. El presidente del Parlament, Ernest Benach, entrega la ‘senyera’ al president de la Generalitat, Pasqual Maragall. / ALBERT BERTRAN

Este 2025, con Salvador Illa, el tercer socialista tras Maragall y José Montilla en la presidencia de la Generalitat, y el empeño personal de Josep Rull, presidente del Parlament, la gran ‘senyera’ volverá a ondear en la vigilia del día nacional de Catalunya. Un gesto que quiere ser continuidad del espíritu maragallista y, al mismo tiempo, símbolo de una Diada que aspira a ser patrimonio compartido. Pero también, un intento de devolver protagonismo institucional al Parlament en una jornada que, tras la interrupción de la crisis perdió espacio en la agenda institucional del Onze de Setembre.

"Queremos recuperar lo mejor de Maragall y lo mejor de Jordi Pujol" Josep Rull — Presidente del Parlament

"Queremos recuperar lo mejor de Maragall y lo mejor de Jordi Pujol", explica Rull a EL PERIÓDICO. El dirigente recuerda con orgullo que rescatar esta tradición -soñada por Pujol y materializada por Maragall- fue uno de los compromisos que se fijó al llegar a la presidencia de la Cámara. Para hacerlo posible, fue necesario el consenso de la Mesa -con representantes de Junts, PSC y ERC- y el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona, que autorizó la rehabilitación de un espacio en la entrada del parque para erigir el mástil de 25 metros sobre el que ondeará una bandera de 42 metros cuadrados.

Las obras, valoradas en 93.000 euros, han permitido reconvertir unos 60 metros cuadrados del acceso al recinto. La nueva 'senyera', confeccionada a partir de microplásticos reciclados para reducir el impacto ambiental, se ha diseñado para integrarse en la estética del entorno. "Es una bandera que va en harmonía con el edificio y unas obras que dignifican el espacio del Parlament", resume Rull.

La 'senyera' gemela en Plata d'Aro

El referente estético no es solo el espíritu de apertura de Maragall, sino también la imponente bandera de la "rotonda dels xais" de Platja d’Aro, instalada en 2012, sobre la que se ha inspirado el Parlament para la suya propia. De aquel modelo se ha copiado incluso el mecanismo: un sistema que permite que el mástil gire sobre sí mismo según la dirección del viento, evitando que la tela se enrolle y reduciendo las tensiones del peso, además de incorporar un dispositivo que facilita el ondeo.

"Era importante recuperar el carácter estable de la izada", comenta el presidente del Parlament, que asegura que existe un acuerdo entre la Generalitat, la Cámara y el Ayuntamiento para que esta ceremonia "solemne", que tendrá lugar el día previo al 11 de septiembre, quede fijada como celebración que dé pistoletazo de salida a todos los actos de la Diada. Como muestra de agradecimiento por la cesión de la zona del Parc de la Ciutadella, estará invitado además del president de la Generalitat, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a quien Illa y Rull entregarán una 'senyera', tras la izada de la bandera, que tendrá lugar a las 19:30 horas.

Es importante mantener el sentido abierto que Maragall dio a esta celebración Josep Rull — Presidente del Parlament

Siguiendo la tradición de Maragall, la primera parte del acto, la izada, irá acompañada de una coral que interpretará el 'Cant de la Senyera' y una voz en 'off' que explicará el simbolismo de la bandera. Esta parte de la ceremonia será abierta al público y el Parlament ha invitado a todos los grupos parlamentarios, además de entidades y representantes de la sociedad civil. "Es importante mantener el sentido abierto que Maragall dio a esta celebración", subraya Rull. La jornada concluirá con una recepción institucional en el interior de la Cámara al president Illa, un acto privado que hasta 2004 era el único que se celebraba en esta fecha en el Parlament.