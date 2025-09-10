¿Quién va y quién no va a la manifestación de la ANC con motivo de la Diada de Catalunya?

Lejos quedan las multitudinarias movilizaciones de la ANC que cada 11 de septiembre llenaban las calles y escenificaban una unidad que se extendía de la ciudadanía a las instituciones, con los partidos independentistas y las entidades soberanistas -ANC y Òmnium- compartiendo protagonismo, pese a sus discrepancias sobre cómo debía avanzar el proceso de independencia. En 2014, la Guardia Urbana llegó a cifrar en 1,8 millones los asistentes. El año pasado, se contabilizaron 73.500 manifestantes en toda Catalunya.

Ese clima quedó atrás. En los últimos años, no solo se ha reducido la asistencia de la sociedad civil, sino también la presencia institucional. En 2022, ERC rompió la tradición y no acudió al considerar que la convocatoria se dirigía contra el Govern de Pere Aragonès, entonces aun en coalición con Junts. Pero el giro definitivo llegó en 2024, cuando por primera vez desde el inicio del 'procés' ningún miembro del Executiu participó en la marcha, ya bajo la presidencia del socialista Salvador Illa.

Este 2025 la fotografía será similar. El PSC volverá a ausentarse, lo que implica también la ausencia del Govern, pero sí que acudirán el resto de partidos independentistas. La novedad la aporta la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que ha anunciado su presencia tras no participar el año pasado. La dirigente de extrema derecha asegura que ha tomado la decisión después de que la ANC rechazara su asistencia, al considerar que su proyecto político "atenta contra los derechos humanos".

La cruzada de la ANC contra los partidos

Junts, ERC y la CUP acudirán este Onze de Setembre a la manifestación independentista pese a las crecientes fricciones con la ANC. La Assemblea lleva años acusando a los partidos de no actuar con unidad y, en el manifiesto de este año, les reprocha haber cambiado "la voluntad de un pueblo" por "sillas y poder" al pactar con "el 155", en referencia a los socialistas, que avalaron la suspensión de la autonomía en 2017, impulsada por el PP.

Las críticas de la entidad hacia los partidos se intensificaron tras la investidura de Pedro Sánchez en 2023, apoyada por los votos de Junts y ERC, y alcanzaron su punto álgido en 2024, cuando los republicanos facilitaron la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat, en un escenario de desplome electoral del independentismo y pérdida de la mayoría parlamentaria.

Pese a este distanciamiento, las tres formaciones mantendrán su agenda habitual y estarán presentes en la manifestación. Junts, principal fuerza de la oposición, defendió el lunes que "hay más motivos que nunca" para movilizarse frente a lo que considera una "involución nacional, cultural y democrática" impulsada por el actual president. Irán representantes del partido en Barcelona, Girona y Tortosa, los tres puntos donde se han convocado las marchas simultáneas y descentralizadas.

También ERC ha confirmado su presencia en un Onze de Setembre que llega trece meses después de que el partido entregara sus 20 votos a Illa, tras un año de negociaciones con el Govern y en la antesala de una nueva propuesta de financiación autonómica que los socialistas prevén presentar como justificación de esos acuerdos. "Un año más volveremos a las calles y las plazas para reivindicar que solo en el momento en que Catalunya sea un estado independiente conseguiremos ser libres y prósperos", declaró esta semana la portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella.

En el caso de la CUP, que cada año impulsa su propia marcha junto a organizaciones de la izquierda independentista, la formación acudirá por primera vez tras levantar el veto a los socialistas, con los que ha pactado un decreto de vivienda. La ausencia destacada será la de Laia Estrada, exdiputada que abandonó la formación en junio por discrepancias con la dirección, en parte por sus pactos con el PSC. El secretario general, Non Casadevall, será el único representante cupaire en la manifestación.

Los que no van

Como cada 11 de septiembre, el resto de partidos -PSC, comuns, PP y Vox- han optado por marcar distancias con la manifestación convocada por la ANC, de carácter independentista. Socialistas y comuns evitan el cuerpo a cuerpo con el independentismo y centran su presencia en los actos institucionales organizados por la Generalitat, con el objetivo de reivindicar la Diada como una celebración de todos los catalanes.

En cambio, PP y Vox han vuelto a plantar también esos actos oficiales, en señal de protesta contra lo que consideran un “secuestro” del Día Nacional de Catalunya. Ambas formaciones sostienen que los acuerdos del PSC con Junts y ERC, tanto en el Congreso como en el Parlament, sitúan a los socialistas como "cómplices" de esa supuesta apropiación.