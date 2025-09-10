El PSC reivindica una España federal y una mejora de la financiación de Catalunya por la Diada

En los años álgidos del procés, no cotizaba al alza en Catalunya reivindicar el federalismo. El PSC hizo entonces un tímido intento, pero quedó sepultado por los partidarios y los contrarios a la independencia. Ahora, con las aguas calmadas y Salvador Illa en el Palau de la Generalitat, los socialistas catalanes celebran esta Diada defendiendo ya sin complejos una España federal que dé recorrido a un mayor autogobierno. El principal elemento para ello, señalan, es la mejora de la financiación, cuya concreción se está acabando de negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras ERC reclama avances.

Así lo abandera el partido liderado por el president en un manifiesto que ha hecho público con motivo de la celebración del Onze de Setembre, una jornada en la que se prevé que el fervor independentista esté en sus horas más bajas de los últimos 15 años. Para el PSC, con el Govern liderado por Illa al mando, se ha dejado atrás una etapa marcada por el "vértigo, la confrontación social, la parálisis institucional y la desorientación colectiva" para inaugurar una nueva marcada por la "normalización política" y el "diálogo". A su juicio, lo que está viviendo Catalunya es una fase de "reencuentro" entre catalanes. La foto de la reunión de la semana pasada de Salvador Illa estrechando la mano de Carles Puigdemont es, para ellos, una prueba evidente.

Tras años enfrascados en el debate sobre la relación con España, los socialistas consideran que toca poner el foco en los retos de carácter económico y social, que resumen bajo el paraguas de la "prosperidad compartida" que abandera Illa. Identifican como retos para mejorar la vida de los catalanes el acceso a la vivienda, la movilidad eficiente, la emergencia climática, las migraciones y el envejecimiento poblacional, pero hacen también especial énfasis en el "cuestionamiento" de los derechos sociales y políticos a escala mundial. Desafíos, todos ellos, que advierten que no deben afrontarse desde la "demagogia", en una referencia velada al ascenso de la extrema derecha.

Jornada marcada por el catalán

La receta para hacerles frente, apuntan, es la "unión en la diversidad, la integridad y la inclusión" con siete pilares en los que basan su proyecto: la democracia, el feminismo, el europeísmo, el federalismo, el municipalismo, el liderazgo económico, la modernización de la administración y los servicios públicos y la preservación de la lengua y la cultura catalanas.

Precisamente esta última carpeta va a marcar especialmente la Diada de este año después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya haya emitido una sentencia en la que anula varios artículos del decreto que debía blindar el catalán como lengua vehicular en la escuela. "Es fuente de convivencia lingüística y cultural y palanca de acogida e integración en nuestra sociedad", sostienen a sabiendas de que el jarro de agua fría puede llegar con la sentencia del Tribunal Constitucional.