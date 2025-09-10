El Parlament iza una gran 'senyera' y une a la plana mayor de la política catalana en la vigilia de la Diada

Una 'senyera' como símbolo de memoria, orgullo y futuro ha vuelto a ondear este miércoles a las puertas del Parlament, marcando un regreso del protagonismo de la institución durante la vigilia de la Diada de Catalunya. La gran bandera, que permanecerá visible todo el año, inaugura un ritual que se repetirá cada 10 de septiembre para abrir la agenda institucional del Día Nacional de Catalunya.

El acto ha servido, además, de punto de encuentro histórico, reuniendo a cinco de los ocho presidents de la Generalitat desde la restauración de la democracia: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Pere Aragonès y Salvador Illa. Una estampa inédita que resume décadas de la política catalana y que, por sí misma, refleja el carácter plural y simbólico del evento. Aun así, han habido ausencias destacadas, como la de Pasqual Maragall -en su caso debido a motivos de salud-, Quim Torra y Carles Puigdemont, que sigue esperando la aplicación de la ley de amnistía.

El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada a la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (EspaÃ±a). Este acto supone la recuperaciÃ³n de la tradicional izada solemne de la senyera en el Parlament de Catalunya. / Alberto Paredes

Para algunos de los presentes, como el propio Pujol o el expresident del Parlament Ernest Benach, no es una novedad: la ceremonia se inspira en la izada que el expresident Maragall inauguró en 2004 en el Parc de la Ciutadella. Aquella tradición se mantuvo hasta 2008, cuando la crisis obligó a recortar gastos y el Parlament perdió protagonismo en la agenda oficial de la Diada. Diecisiete años después, y gracias a la voluntad del actual presidente de la Cámara, Josep Rull, el Parlament vuelve a ocupar el centro de la celebración, recuperando el espíritu de “sentido abierto” que Maragall imprimió en aquel acto, abierto al público por primera vez.

No ha faltado detalle en una jornada que reivindica la 'senyera' como símbolo de resistencia del pueblo catalán. La bandera, que nació en 1150 como sello de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, sobrevivió a la Edad Media como emblema del principado catalán, fue prohibida con el Decreto de Nueva Planta en 1714, resucitada durante el renacimiento y oficializada como símbolo nacional en 1914 por Prat de Riba. Posteriormente, fue censurada durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco. La restauración de la democracia le devolvió rigor y la convirtió en un símbolo de los catalanes, que hoy sirve de memoria compartida. Una historia que ahora está grabada en el mástil de la bandera.

Acto de la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona. / Alberto Paredes

Illa, Rull y Collboni, los protagonistas

La ceremonia también ha reunido a la plana mayor de la política catalana: consellers del Govern, diputados de PSC, Junts, ERC y Comuns -PP, Vox, CUP y Aliança Catalana han declinado la invitación-, y expresidents del Parlament como Benach, Núria de Gispert, Laura Borràs y Anna Erra. Sin embargo, los grandes protagonistas han sido Illa, Rull y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quienes, a iniciativa del presidente del Parlament, sellaron el acuerdo que establece la celebración de la izada como punto de partida de los actos de la Diada.

El presidente del Parlament, Josep Rull, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. / Quique García

Como gesto simbólico, los presidentes Illa y Rull han entregado simbólicamente la ‘senyera’ al alcalde Collboni, en agradecimiento por la cesión del espacio en el Parc de la Ciutadella, propiedad el Ayuntamiento de Barcelona. Un gesto que sella el compromiso estipulado de que la ceremonia se celebre cada 10 de septiembre.

Simbolismo y emoción

El acto ha comenzado con los miembros de la Guardia de Honores de los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana de gala desplegando la bandera ante más de 500 invitados, representantes políticos, sociales y económicos. La música ha acompañado cada paso: desde la 'Marxa de Guàrdies Imperials Catalanes' interpretada por Les Antines, hasta la sardana 'Marxa Solemnial', de Josep Serra, ejecutada por la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, mientras la bandera recorría el interior del Palau, desde el cuadro '7 de Novembre' de Antoni Tàpies, en la Planta Noble del Palau, hasta el exterior, antes de ser izada.

La gran 'senyera' ondea en la entrada del Parlament. / Quique Garcí­a

La ceremonia ha incluido momentos de gran emotividad. Los actores Miriam Moukhles y Joan Sentís han leído el poema 'Ara mateix', de Miquel Martí i Pol, y la cantante Gemma Humet, acompañada por el Orfeó Català, ha interpretado 'El cant dels ocells' y, finalmente, 'Els Segadors', cerrando un acto que ha combinado solemnidad, música y poesía. Tras ello, se ha celebrado la recepción institucional en el interior del Parlament.

La gran ‘senyera’, desplegada y ondeando sobre la Ciutadella, se ha convertido este 2025 en un símbolo de "memoria, orgullo y futuro". Tal como explicó el presidente del Parlament a este diario, la jornada buscaba y ha logrado "recuperar lo mejor de Maragall y de Pujol", uniendo tradición y pluralidad en la vigilia de la Diada.