Una ONG pide al Gobierno de Sudáfrica acabar con la "cruel" industria de cría de leones

Johannesburgo, 10 ago (EFE).- La ONG internacional World Animal Protection solicitó hoy al Gobierno sudafricano cumplir con su compromiso de cerrar definitivamente la "cruel" industria de cría comercial de leones en cautividad, que está alimentando la exportación ilegal de huesos de grandes felinos.

En un nuevo informe, la organización detalló el horror de la industria sudafricana de cría de leones en cautividad y sus vínculos con organizaciones delictivas internacionales.

World Animal Protection pudo constatar como los leones viven encerrados en recintos sucios, llenos de restos de comida y montones de heces, y como tanto leones como tigres son sacrificados y procesados.

La ONG advirtió en un comunicado de que los leones están "gravemente desatendidos y hambrientos para ahorrar dinero a los propietarios de las granjas, lo que dio lugar a casos de canibalismo" entre ellos, como el de unos "desesperadamente hambrientos que atacaron y se comieron a otro león adulto en una instalación".

Los procesos de sacrificio son "inhumanos y antihigiénicos, con las vísceras de los leones esparcidas por el suelo y la piel arrancada de sus patas y cráneos", agregó Word Animal Protection.

"Incluso como investigadores experimentados, nos sentimos profundamente perturbados por las crueles prácticas que se están llevando a cabo. Es repugnante ver a estos majestuosos mamíferos reducidos a meras mercancías mantenidas en condiciones despiadadas", declaró Neil D'Cruze, jefe de investigación sobre Fauna Salvaje de la ONG.

La cría comercial en cautividad es legal en Sudáfrica aunque está escasamente regulada, pero la exportación de esqueletos de león -incluidas garras y dientes- fue declarada inconstitucional por la justicia sudafricana en 2019.

En 2021, el Gobierno sudafricano anunció su intención de poner fin inmediatamente a la "domesticación y explotación de leones y, en última instancia, cerrar todas las instalaciones de leones cautivos en Sudáfrica".

Pero a finales de 2022, el Gobierno dio marcha atrás en su compromiso y encargó a un equipo de trabajo ministerial que "desarrollara e implementara una estrategia y vías de salida voluntarias para las instalaciones de leones en cautividad".

World Animal Protection calcula que entre 8.000 y 12.000 leones y otros grandes felinos, incluidos tigres, son criados y mantenidos en cautividad en más de 350 instalaciones repartidas por toda Sudáfrica.

Sus pieles, patas, cráneos y esqueletos son vendidos para su uso en la medicina tradicional asiática.