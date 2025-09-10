Òmnium Cultural carga contra el TSJC por la sentencia sobre el catalán en las aulas: "Es una ofensiva españolista contra Catalunya"

Òmnium Cultural considera que la nueva sentencia del TSJC sobre el uso del catalán en las escuelas forma parte de una "ofensiva españolista contra Catalunya" y llama a preparar "una respuesta judicial" y a la "movilización". "El día antes de la Diada, el TSJC vuelve a hacer política contra Catalunya y su modelo de escuela", ha afirmado la entidad independentista a través de las redes, una vez conocido el fallo judicial.

Además, la organización ha acusado al tribunal de estar "politizado" y de ser "anticatalanista" y ha reclamado no permitir que "la obsesión de un juez dinamite" la educación catalana, un modelo que defiende que fue fruto de un "consenso parlamentario y social avalado durante décadas" en Catalunya.

También se ha pronunciado el presidente de la entidad, Xavier Antich, quien ha situado la lengua catalana como "la columna vertebral de la nación y de la escuela" y como una herramienta de cohesión "para todo el mundo, independientemente de su origen".

"Si tocan el corazón del país, el país debe responder con una sola voz. Ante el anticatalanismo judicial, mañana saldremos a las calles para reivindicar que las decisiones que afectan al país, y también al modelo de escuela, deben estar en manos del pueblo de Catalunya y de sus instituciones democráticas", ha aseverado Antich.

Todo ello después que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 -suspendido cautelarmente en julio del 2024, a los dos meses de aprobarse- y haya estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB).

El tribunal ha declarado nulos de pleno derecho algunos de los artículos que, entre otras cosas, fijaban el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje, y como lengua habitual en la actividad docente y administrativa escolar, en las relaciones con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones.

También se ha anulado el hecho de que el catalán fuera la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros, o que fuera la única lengua de acogida del alumnado recién llegado, sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano. La sentencia puede ser recurrida.