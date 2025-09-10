Junts ve la sentencia del TSJC como un "ataque al catalán" y exige al Govern que actúe con "contundencia"

La sentencia del TSJC que anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela ha indignado a Junts. En la víspera de la Diada del 11 de Septiembre, el partido ha considerado el fallo como un "nuevo ataque al catalán" y ha exigido al Govern de Salvador Illa que actúe con "contundencia" para defender el modelo de inmersión lingüística.

La portavoz de los posconvergentes, Mònica Sales, ha denunciado que se trata de una nueva "injerencia" de los tribunales y ha asegurado que "vulnera los derechos de los catalanohablantes". Además, Sales ha aprovechado para volver a interpelar al Govern sobre su plan de acción una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta cuestión y en caso de que tumbe el modelo lingüístico de la escuela catalana.

"¿Acatarán la sentencia o defenderán la lengua?", se ha preguntado la dirigente de Junts, quien ha recordado que su formación no se sumó al Pacte Nacional per la Llengua precisamente porque no incluía una respuesta en caso de que los tribunales sentenciaran contra la inmersión lingüística en las escuelas. Sales también ha reclamado a los ciudadanos que se movilicen contra el fallo judicial.

Todo ello después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 -suspendido cautelarmente en julio del 2024, a los dos meses de aprobarse- y haya estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB).

El tribunal ha declarado nulos de pleno derecho algunos de los artículos que, entre otras cosas, fijaban el catalán como lengua normalmente vehicular y de aprendizaje, y como lengua habitual en la actividad docente y administrativa escolar, en las relaciones con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones.

También se ha anulado el hecho de que el catalán fuera la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros, o que fuera la única lengua de acogida del alumnado recién llegado, sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano. La sentencia puede ser recurrida.