En Barcelona
Junqueras dará una conferencia el 30 de septiembre para marcar perfil en pleno pulso por la financiación
El líder de ERC aspira a reunir unas 600 personas en una de las salas del Auditori para "dirigirse a todo el país"
Impugnan el congreso de ERC en la Comunitat Valenciana por múltiples "irregularidades"
ERC lanza su propia ley para que Catalunya recaude el IRPF ante la falta de acuerdo con el PSOE
Aunque ya no tenga la responsabilidad de gobernar la Generalitat, este mes de septiembre ha empezado un curso político decisivo para ERC. En los próximos meses debería resolverse la incógnita de si Catalunya tendrá o no nueva financiación, la gran condición que los republicanos ponen para seguir apoyando el Govern de Illa en Barcelona y el ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid. Para hablar de esta cuestión y de otras muchas, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dará una conferencia el próximo 30 de septiembre en Barcelona, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Una forma de marcar perfil en el inicio de un curso político que se presume intenso.
El acto será a las 19 horas en la sala Oriol Martorell del Auditori de Barcelona, con capacidad para 600 personas. El partido ya ha empezado a cursar las invitaciones. Están llamados a asistir los representantes de todos los partidos, a excepción de PP, Vox y Aliança Catalana. También se ha invitado a representantes de la sociedad civil como los principales sindicatos y las patronales. "Es una conferencia pensada para dirigirse a todo el país", explican fuentes republicanas.
La idea es ofrecer su visión "transversal" sobre el futuro de Catalunya. "Abordará todo tipo de temas, no solo los mediáticos [como la financiación]. Hablará de futuro, de economía, de vivienda, de la Catalunya que pasará a los 8 a los 10 millones de habitantes", exponen de su entorno. ¿Y qué dirá de la financiación y de la relación de ERC con los socialistas? Eso es pronto para saberlo. Los republicanos esperan que en los "próximos días" el Gobierno de Sánchez haga una propuesta formal sobre la financiación, pero hasta que no se conozca la propuesta se hace difícil aventurar escenarios. Y Salvador Illa sigue pendiente de arrancar la negociación de las cuentas para 2026, tras no haber podido sacar adelante unos nuevos presupuestos para este año, en el que el voto de los republicanos es imprescindible.
El formato de las conferencias no es nuevo en la política catalana. Tuvo mucho recorrido, por ejemplo, durante los momentos álgidos del 'procés', en los que los partidos -tanto los independentistas como los constitucionalistas- pugnaban por ofrecer las mejores propuestas para salir del embrollo. Una de aquellas conferencias la protagonizó el propio Junqueras. Ahora recupera ese formato como estrategia para "marcar posición" y "reclamar la atención de la gente". "Dirá cómo ve el país y por donde considera que tiene que avanzar", resumen las mismas fuentes.
